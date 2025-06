Právě Kušej je jednou ze tří změn, kterou by čtenáři učinili proti poslednímu vystoupení s Gibraltarem (4:0) v březnu.

Čistě podle hlasů by do sestavy mimochodem postavili jen tři obránce.

Ale pojďme postupně.

Chytat by měl podle jednoznačných výsledků ankety Jindřich Staněk, slávistická jednička, která na jaře získala mistrovský titul. Přednost by měl dostat před Matějem Kovářem, který byl u dvou úvodních kvalifikačních výher nad Faerskými ostrovy (2:1) i Gibraltarem. Právě proto se dá ale čekat, že právě na mladšího Kováře kouč Ivan Hašek nakonec ukáže.

Sestava čtenářů podle počtu hlasů Staněk – Coufal, Holeš, Krejčí – Souček, Šulc, Červ, Provod – Černý, Schick, Kušej

V obraně by čtenáři vsadili na trojici Tomáš Holeš, Ladislav Krejčí a Vladimír Coufal, což je kombinace, kterou Hašek dost pravděpodobně nezvolí. I proto, že Coufal nastupuje jako pravý bek, nikoli stoper v tříobráncovém systému.

Podle hlasů ale žádný jiný stoper do nejlepší jedenáctky nepronikl, a tak si nejprve představme verzi s Coufalem v trojici.

Jak jste hlasovali? Výsledky čtenářské ankety

Nad ní by v takovém případě operovali Lukáš Červ a Tomáš Souček doplnění o Lukáše Provoda s Pavlem Šulcem, který celou anketu s největším počtem hlasů ovládl.

Do útoku by čtenáři vedle sebe postavili Václava Černého, Patrika Schicka a už zmíněného Vasila Kušeje.

Tato velice ofenzivní sestava však s největší pravděpodobností v pátek nevyběhne. I kvůli obavám, které Hašek vyslovil na tiskové konferenci: „Černohorci opravdu udělali za poslední dobu pokrok, mají v týmu ofenzivní hvězdy, kterým nesmíme dát prostor.“

A tak si představme ještě konzervativnější variantu, která by se mohla blížit Haškově rozestavení, jež preferoval proti Gibraltaru, a sice 4-2-3-1.

Sestava čtenářů v rozestavení 4-2-3-1 Staněk – Coufal, Holeš, Krejčí, Zelený – Souček, Červ – Černý, Šulc, Provod – Schick

Do obrany by se probojoval ještě Jaroslav Zelený. Obráncům se ale obecně nedařilo, Martin Vitík je v počtu hlasů třetí nejhorší, Václav Jemelka pátý. Jan Bořil na tom není zle, ale má před sebou dva lepší beky.

Ze sestavy by tedy na úkor Zeleného vypadl Vasil Kušej, jedenáctý v pořadí. A jeho roli na levém křídle by převzal Lukáš Provod.

To by mimochodem do puntíku kopírovalo sestavu z utkání proti Gibraltaru. Jen těsně se pak do čtenářské sestavy nevejde třeba Adam Hložek, Tomáš Chorý, Michal Sadílek či zmíněný Bořil. Úplně nejhorší výsledek pak patří záložníkovi Alexi Královi a nováčkovi Filipu Zorvanovi.