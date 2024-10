Promiňte, že mám německý pas. Tuchel čelí kritice, dělá Anglie správný krok?

„Fakt, že jsme tuhle skutečnost akceptovali skrze angažování Tuchela, považuji za sebepoškozování anglického fotbalu,“ vyjádřil se například expert televize Sky Sports a bývalý obránce Manchesteru United či trenér Gary Neville.

Bulvární deník Daily Mail se už pustil do rozebírání trenérova milostného života, v titulku ho označil za „chaotický“, řeší třeba rozvod i mladší přítelkyni. Na titulní straně psal o „černém dni pro Anglii“.

Ne, Tuchelovi se v zemi nedostalo úplně vřelého přivítání. A to ani nemusel udělat vůbec nic špatného.

Správný muž? Thomas Tuchel na tiskové konferenci coby trenér anglického národního týmu.

„Odpusťte mi, mám prostě jen německý pas,“ rozesmál se čerstvě jmenovaný trenér na tiskové konferenci. „Tuhle zemi miluji a udělám všechno proto, abych jí prokázal úctu.“

V neustálé honbě za úspěchem a vytouženou trofejí totiž Anglie učinila razantní krok, který v současném století opakuje už potřetí. Tentokrát ale činovníci vybrali zahraničního trenéra, jenž je v klubovém fotbale nadmíru úspěšný a má zkušenosti i s tím anglickým, což může být ve srovnání se Svenem-Göranem Erikssonem či Fabiem Capellem drobná výhoda.

„Dejme tomu, že asociace angažovala jednoho z nejlepších trenérů na světě, v tomto naprosto splnila svá kritéria,“ uznal Neville. „Na druhou stranu jde zcela proti filozofii, kterou si nastavila. To měla být důvěra v anglické kouče a jejich rozvoj.“

Je klub totéž co reprezentace?

Na trofej z velkého turnaje čeká Anglie už šedesát let a tímto krokem jen potvrdila, že nehodlá čekat déle.

Jistě, mohla si u týmu ponechat Leeho Carsleyho a pokračovat v nastaveném trendu, kdy trenér mládežnické jedenadvacítky postupně přestoupí k dospělým a zopakuje například cestu Tuchelova předchůdce Garetha Southgatea.

Jenže Carsley na to ještě nebyl připravený. „Tohle je práce pro špičkového kouče, já se za čas zase vrátím zpět,“ odpovídal naposledy.

Špičkový kouč přišel. Jenže proč nepřišel špičkový Angličan?

Nabízí se odpověď další otázkou: Vy někoho takového znáte?

Jak připomněl třeba server The Athletic, poslední anglický kouč vyhrál evropskou trofej před sedmadvaceti lety, Premier League nevyhrál žádný a v Lize mistrů se trenéři z Anglie představili jen ve 44 zápasech od roku 2003.

Thomas Tuchel s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

„Co se týče trénování, jsme jednou z nejméně respektovaných zemí na světě,“ posteskl si Neville, jenž sám v Lize mistrů odkoučoval jediný zápas. „Chybí nám vlastní unikátní styl, který by někdo nastavil a držel se ho.“

Přesto to byl právě trenér s nepříliš oslnivým životopisem, který naposledy dotáhl Anglii do dvou finále mistrovství Evropy za sebou. To vyvolává logickou otázku, zda úspěch na klubové úrovni garantuje úspěch u národního týmu.

„Měl jsem z toho trochu obavy,“ přiznal Tuchel, „ale na novou výzvu už se moc těším!“

Nejen jeho předchůdce Southgate dokazuje, že je práce u reprezentace dost odlišná. Stačí připomenout třeba mdlé Španělsko v Kataru 2022 pod vítězem Ligy mistrů Luisem Enriquem ve srovnání s triumfem na letním Euru pod, zprvu neznámým, bývalým mládežnickým trenérem Luisem de la Fuentem.

Takoví jsou i další, Argentina ovládla mistrovství světa pod Lionelem Scalonim, jenž vzešel od tamní reprezentace do dvaceti let. Německý Joachim Löw vydržel u národního týmu patnáct let bez větších klubových zkušeností.

Naši nejlepší proti jejich nejlepším

Anglie teď po Southgateovi sází na opačný kurz, navíc po dvanácti letech opět na cizince.

„Nepřijde mi to správné,“ přidal se expert a bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher. „Nejde o Anglii, ale mezinárodní fotbal. Jeho smyslem je, aby proti sobě hráli naši nejlepší proti jejich nejlepším. To ho má odlišovat od toho klubového.“

Jméno nového kouče anglické reprezentace Thomase Tuchela svítí kolem stadionu ve Wembley.

Carragher také připomněl obě poslední finálové účasti a fungující systém výchovy mladých talentů. „V tuhle chvíli prostě není vhodné instalovat zahraničního kouče.“

Podobně to vidí také Sam Wallace, novinář z deníku The Telegraph: „Němci by nikdy neuvažovali o tom, aby jejich impozantní národní tým vedl Angličan, a je to tak správně. Instinktivně vědí, že obsadit do této funkce Němce je povinnost, nikoli možnost.“

Není úplně na Tuchelovi, aby tuhle problematiku rozlousknul. Musí ale počítat s tím, že při případném neúspěchu, který se bude měřit hlavně podle výsledků na příštím mistrovství světa, nebude mít moc opěrných bodů, které by ho ve funkci udržely. Na rozdíl od Southgatea, jenž ztělesňoval postupný vývoj, chcete-li kariérní postup.

Času není moc a očekávání jsou veliká.