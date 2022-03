Anglický recept na úspěch? Trénujte penalty i v klubech, vyzval kouč hráče

Anglie naposledy nezvládla rozstřel ve finále loňského mistrovství Evropy s Itálií. Bolestnou vzpomínku má Southgate i z hráčské kariéry, kdy v semifinále Eura 1996 neúspěšným pokusem zavinil vyřazení s Německem.

„Bavili jsme se s hráči, co bychom mohli zlepšit, abychom vyhráli mistrovství světa. A jednou z takových oblastí jsou i penalty,“ řekl Southgate na tiskové konferenci před přípravným zápasem s Pobřežím slonoviny.

„Jedinými našimi hráči, kteří v klubu pravidelně kopou penalty, jsou Harry Kane a James Ward-Prowse,“ přidal kouč. „Musíme proto změnit přípravu a hráči musí počítat s tím, že po nich budeme chtít, aby penalty trénovali i v klubech,“ dodal.

„Když jsme hráli finále mistrovství Evropy proti Itálii, tak každý z pětice jejich exekutorů měl za sebou přes čtyřicet penalt v soutěžních zápasech. U nás to byl jen Kane, druhý byl Rashford s dvaceti,“ prohlásil Southgate.

Anglie naposledy na mezinárodní scéně získala trofej při triumfu na mistrovství světa v roce 1966 a Southgate je přesvědčený, že pro ukončení čekání nesmí jeho tým podcenit žádný detail.

„Možná se někdo bude divit, že na trénování penalt je ještě brzy, ale bez zápasů a dnů na regeneraci nám zbývá zhruba dvacet dní na přípravu,“ uvedl Southgate, který si s Anglií účast na šampionátu v Kataru zajistil už loni v listopadu.

Před tím dovedl národní tým do semifinále mistrovství světa v roce 2018 a ke stříbru z loňského Eura. „Za poslední tři, čtyři roky patříme stabilně mezi pět nejlepších týmů,“ řekl Southgate.

„Ale chceme jít ještě dál. Proto nesmíme nic podcenit a musíme být otevření čemukoliv, co by nám mohlo pomoci ke zlepšení,“ prohlásil někdejší trenér Middlesbrough nebo anglického týmu do 21 let.