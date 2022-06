Výprask od Maďarů? Historická blamáž. Trenére, nevíš, co děláš, křičeli v Anglii

Anglie - Maďarsko 0:4.

Tragický závěr zbabraného reprezentačního termínu, během kterého Angličané ani jednou nezvítězili, a v elitní skupině A3 Ligy národů se s dvěma body a jedinou vstřelenou brankou krčí na posledním, sestupovém místě.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Maďarsko 4 2 1 1 7:3 7 2. Německo 4 1 3 0 8:5 6 3. Itálie 4 1 2 1 5:7 5 4. Anglie 4 0 2 2 1:6 2

Na první příčce jsou naopak nadšení Maďaři, kteří na Anglii vyzráli už před jedenácti dny 1:0. Místo domácí odplaty však přišla další ostuda.

Dva góly Rollanda Sallaie, jeden Zsolta Nagye a Dániela Gazdaga. Navrch k tomu červená karta pro obránce Johna Stonese a pokus o simulování v podání kapitána Harryho Kanea. Zhruba tak vypadala nejhorší porážka Anglie na domácí půdě od roku 1928, kdy o čtyři góly podlehla Skotsku (1:5).

„Nemáš ponětí, co děláš,“ skandovali fanoušci směrem ke kouči Southgateovi na stadionu Molineux, kde své zápasy hraje Wolverhampton. Také bučeli a pískali.

„Rozumím jejich frustraci. Chceme vyhrát pokaždé, kdy oblékneme anglický dres. My musíme pracovat na tom, abychom byli úspěšní na mistrovství světa,“ připomněl Kane blížící se šampionát.

„Nesmíme zapomenout na to, co za námi stojí. První finále za šedesát let (Euro 2021) nebo semifinále na předchozím mistrovství světa,“ prohlásil Kane.

Aktuálně to vypadá, že by bookmakeři měli přepsat kurzy na vítěze 162 dnů vzdáleného turnaje. Právě Anglie s Brazílií a Francií patří k největším favoritům.

Jenže v Lize národů tuhle roli vůbec nepotvrzuje (ostatně ani Francie ne). Vlastně i proto, že spousta hráčů soutěž nebere zcela vážně.

„Ty poslední výsledky reálně nejsou tak bolestivé, protože jsme nebyli v plné síle. Musíme mít všechny opory, abychom vyhrávali. To bylo vidět i u jiných týmů v Lize národů,“ míní Southgate.

„Věděl jsem, co má pozice bude obnášet. A tohle všechno se odehrálo v rozmezí deseti dnů, ne jedenácti měsíců. I jiní manažeři Anglie si tím prošli,“ dodal anglický trenér.