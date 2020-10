Co Anglie dosud nezažila: dva vyloučení za zápas. V hlavní roli Maguire

14:57

Harry Maguire se zase zapsal do anglické fotbalové historie. Reprezentační obránce byl jedním ze dvou vyloučených hráčů národního mužstva v jednom utkání, což se Anglii dosud nestalo. A to mezinárodní zápasy hraje 148 let.