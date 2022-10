Zklamaná Anglie, nadšené Češky. Fotbalistky získaly sebevědomí i zážitky

Před dvěma a půl měsíci Angličanky triumfovaly na mistrovství Evropy.

Před úterním přípravným zápasem proti Češkám vyhrály patnáct duelů za sebou.

V předchozích třiadvaceti střetnutích daly 120 branek.

Ale proti Česku nic.

0:0.

„Pro mě největší výsledek v kariéře. Remíza v Anglii je pro nás pecka,“ líčila kapitánka Petra Bertholdová.

„Šly jsme na tým, jehož fanoušci ženským fotbalem žijí. Proti nám mají jejich reprezentantky nesrovnatelné podmínky. Ale doufám, že to na hřišti nebylo tolik vidět a popraly jsme se s tím statečně. Je to obrovský úspěch.“

Velký podíl na něm měla brankářka Olivie Lukášová, byť neinkasovala i proto, že jí dvakrát pomohla branková konstrukce.

„Nejcennější nula. Byl to určitě i největší zápas kariéry. Jsme moc rády za to, jak jsme to zvládly,“ řekla gólmanka ze Slavie.

Před větší návštěvou Češky ještě nenastoupily. Na stadionu, kde se hraje mužská Premier League, bylo takřka plno, přes dvacet tisíc diváků.

„Atmosféra byla neuvěřitelná. Zážitek pro nás všechny, protože v Čechách se s něčím podobným nesetkáme. Kvůli takovým zápasům fotbal děláme a jsem šťastná, že jsem u toho mohla být,“ líčila Bertholdová.

České reprezentantky navázaly na zápas s jinou velmocí ženského fotbalu, v únoru rovněž remizovaly bez branek se Spojenými státy, což jsou mistryně světa z posledních dvou šampionátů.

„Holky si ověřily, že dokážou hrát velké zápasy. Je to pro všechny obrovské povzbuzení do další práce. Chceme jednou postoupit na velký turnaj, na Euro nebo na mistrovství světa. A díky zápasům, jako byl tenhle v Anglii, získáváme sebedůvěru a zkušenosti,“ poznamenal český trenér Karel Rada.

„Věděly jsme, že Češky jsou velmi těžký soupeř. Že jsou na tom dobře fyzicky, že hrají rychle dopředu. My jsme každopádně měly hrát líp,“ citoval trenérku Angličanek list The Guardian.

„Každopádně jsme takový zápas potřebovaly. Hrát proti soupeřkám, které urputně brání. Bylo to jen o tom, jak budeme hrát my. I tak jsme mohly zvítězit.“

Minulý pátek Angličanky nastoupily ve Wembley před 77 tisíci fanoušky proti Spojeným státům a vyhrály 2:1.

„To byl jiný zápas než proti Češkám. Otevřený, vyrovnaný. Teď jsme věděly, že budeme mnohem víc držet míč. Vždycky se chcete potkat se soupeřem, kterého je těžké porazit,“ dodala Wiegmanová.