Porážka s Anglií nás nezlomí, dokonce může pomoct, věří trenér Suchopárek

Jedinou českou branku vstřelil Adam Karabec z penalty, kterou sám vybojoval drzým průnikem okolo Luka Thomase. „Proměněná penalta byla jediná střela na branku. To svědčí o naši přesnosti směrem dopředu,“ cituje Suchopárka web české reprezentace.

Jenže ani obrana, jištěná z brány Matějem Kovářem, nezafungovala tak skvěle jako v předešlých zápasech, kdy gól nepustila. „My jsme jim ale nabídli branky vlastní bázlivostí a chybami. Hráči nemají v hlavě, že i přes riziko ztráty míče mají hrát směrem nahoru,“ řekl Suchopárek.

Zle bylo už v páté minutě, kdy si srazil balon do brány Vitík. A pak Kovář inkasoval po ztrátách Adama Gabriela a Tomáše Čvančary, který nedohrál ani poločas.



A český kouč uznal: „Mohli jsme prohrát i vyšším rozdílem a soupeř byl jednoznačně lepší.“

Však také proti jeho svěřencům nastoupili hráči, kteří navzdory nízkému věku pravidelně nastupují v anglické Premier League, zatímco Češi bojují o místo v týmech Fortuna ligy nebo působí v nižších soutěžích či juniorkách.

„Hráči musí ukázat kvalitu. Trenér reprezentace nemůže apelovat na kluby, aby mladí hráči hráli. Je to hlavně o hráčích, aby na sobě pracovali. Proto by si měli z takového zápasu vzít to pozitivní, aby si uvědomili, na čem musí pracovat,“ uvedl 52letý trenér. „Individuální technika, rychlost, svým způsobem také předvídavost. To byl největší rozdíl. Když tito hráči trénují a hrají s nejlepšími na světě, tak jim to jde lépe a jsou vyhranější.“

„Ale někdy musíte prohrát, abyste byli lepší. Pevně věřím, že taková prohra nám může pomoct, i když jsme samozřejmě prohrát nechtěli,“ přemítal Suchopárek. Věřím, že zápas ve Slovinsku zvládneme a budeme dál na čele tabulky,“ dodal.

Přímý postup na mistrovství Evropy si zajistí jen vítězové skupin a a nejlepší celek z druhých míst, ostatních osm týmů na druhých příčkách se utká v baráži.

Češi jsou v tabulce první s náskokem dvou bodů na Anglii a tří na Albánii, které ale mají zápas k dobru. Se Slovinskem se utkají v úterý v Koperu.