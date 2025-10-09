Fanklub z obce Krámy navštívil Kramariče na hotelu. Milé překvapení, smál se

„Páni, to je milé překvapení. O jejich fanklubu jsem slyšel, už dříve mi psali povzbudivé zprávy a já jim poslal pár dresů Hoffenheimu, ale je milé je potkat osobně,“ citoval čtyřiatřicetiletého Kramariče web tportal.
„Jsme na něj hrdí a teď, když ho vidíme osobně, šťastnější než kdy dřív,“ rozplýval se Střeleček, jenž dorazil spolu s menší „delegací“. Kramaričovi pak předali triko s jeho fotkou a pod ní nápisy „Náš hrdina, náš idol, náš přítel, náš mistr“.
Češi se s Chorvaty utkají ve čtvrtek večer v pražském Edenu v klíčovém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa v příštím roce.
|
Čech, který bude přát Chorvatům: Srdce mi tak velí, nekamenujte mě, prosím
„A já budu určitě fandit Chorvatům,“ nepřekvapí Střeleček. „A zvlášť Kramaričovi, od rána na sobě mám jeho dres a kolem krku mám chorvatskou šálu. Vím, že mě za to mnozí Češi nemají rádi, ale moje láska k Chorvatsku je zkrátka příliš silná.“
Ptáte se, kde se jeho posedlost Chorvatskem vzala?
Střeleček v minulosti vyprávěl, jak v mládí narazil na chorvatské noviny a propadl jazyku i celé zemi. A jelikož bydlí kousek od maličké obce Krámy, dostal v roce 2018 bláznivý nápad – založit fanklub Andreje Kramariče, kterému se přezdívá Krama.
Posléze po něm dokonce pojmenovali i jednu ulici.
|
Krámy pro Kramariče. Chorvatská hrozba pro Liberec má fanklub v Česku
„Lidi mi často říkají, že jsem blázen, ale to mi nevadí. Nechci na tom nijak vydělat, stačí mi, že můžu zviditelnit Chorvatsko tady u nás. Nebo Čechy tam,“ popisoval v rozhovoru pro iDNES.cz před čtyřmi lety.
Když se oba týmy utkaly v červnu v Osijeku, Kramarič dvěma góly a asistencí přispěl k demolici Čechů 5:1.
Jak dopadne čtvrteční zápas? A trefí se Kramarič?