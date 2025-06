Pouto s Českem lehce povolilo, vždyť je to už šestnáct let, co se Andrej Kerič v Liberci vyšvihl na nejlepšího střelce ligy. A víc než deset od chvíle, když se z béčka Sparty vypařil do Lucemburska.

Přesto rozhovor zvládne bez jediného zadrhnutí: „Česky už spíš čtu než mluvím, ale ať se stane cokoli, vždycky to bude místo, kde jsem zažil nejlepší roky. Můj druhý domov.“

Ale zabydlel jste se v Komletinci, což je vesnička, odkud jste kdysi vyrazil do světa.

Už sedm let jsem zpátky a je mi fajn. Přes deset let jsem kopal po světě, nevěděl, jestli se vrátím, nebo se usadím jinde. Nakonec to skončilo takhle a vůbec si nestěžuju.