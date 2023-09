Brankář Onana se vrací do reprezentace. Dříve ji opustil po hádce s trenérem

Brankář Manchesteru United André Onana se vrací do kamerunské fotbalové reprezentace. Loni se přitom rozhodl v národním týmu skončit poté, co ho během mistrovství světa v Kataru kouč Rigobert Song po hádce z mužstva vyřadil. Onana potvrdil svůj návrat do reprezentace na sociální síti X.