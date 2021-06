Pořád je to velký hráč. Možná největší, kterého český fotbal může nabídnout. Ale ve čtvrtek nevyhrál. Miroslav Pelta, obviněný v závažné dotační kauze, v bílé košili sledoval, jak se jeho nejmilovanější hračka rozhodla vydat jiným směrem, než by si sám jako velký boss přál. Bylo to o fous. Nebo spíš o fousek. O 15 hlasů.