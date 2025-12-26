Luca Zidane si za Alžírsko poprvé zachytal v říjnové kvalifikaci o postup na mistrovství světa a rychle se stal reprezentační jedničkou. I před zraky svého otce pomohl ve středu výběru trenéra Vladimira Petkoviče k vítěznému vstupu do Afrického poháru národů. Při výhře 3:0 nad Súdánem gólman druholigové španělské Granady příliš práce neměl, ale předvedl důležitý zákrok za stavu 1:0.
„Když myslím na Alžírsko, připomínám si svého dědu. Odmalička jsme měli v rodině alžírskou kulturu,“ uvedl pro BeIN Sports France mladší Zidane, jehož otec Zinédine se narodil už ve Francii.
„Mluvil jsem s dědou předtím, než jsem se rozhodl hrát za Alžírsko, a měl z toho velkou radost. Pokaždé, když mě nominují, mi zatelefonuje a říká, že jsem udělal dobré rozhodnutí a že je na mě pyšný.“
Jeho otec byl hvězdný záložník, mistr světa, Evropy, vítěz Ligy mistrů a držitel Zlatého míče. „I on mě podpořil. Řekl mi: ‚Je to tvoje volba. Můžu ti dát nějakou radu, ale konečné rozhodnutí bude stejně tvoje‘,“ uvedl Luca Zidane.
„Od okamžiku, kdy mě oslovili trenér a prezident svazu, bylo mi jasné, že chci reprezentovat Alžírsko. Pak jsem samozřejmě mluvil se svou rodinou a všichni byli za mě šťastní,“ uvedl sedmadvacetiletý Zidane.
Aby se co nejvíce vyhnul srovnání s otcem, nejenže zvolil brankářskou profesi, ale vždy hrál v dresu s jmenovkou „Luca“. V národním týmu ale nosí na zádech příjmení. „Je pro mě důležité uctít tím dědečka. Ten dres se jménem je pro něj,“ řekl Luca Zidane, jenž si příští rok může s Alžírskem zahrát i na mistrovství světa.