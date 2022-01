Dvakrát ho vyloučili, a přece dochytal. Šťastlivec Alisson: To je snad rekord!

Vždyť právě on viděl v kvalifikačním duelu Brazílie v Ekvádoru dvě červené karty, a přece zápas dochytal. Že nerozumíte?

„Něco podobného se určitě stalo poprvé v historii,“ mrkl na reportéry po závěrečném hvizdu. „Jsem za video šťastný. Protože kdyby tu nebylo, stihl by nás nespravedlivý trest.“

Kolumbijský sudí Wilmar Roldán měl co dělat, aby zápas na pulzujícím stadionu v ekvádorském Quitu ukočíroval. Fauly, strkanice, hádky, emoce. Typická Jižní Amerika; zvlášť, když jde o mistrovství světa.

Brazilci už si v tamní části kvalifikace postup zajistili, stejně tak druhá Argentina. A třetí Ekvádor se k němu nezadržitelně blíží.

Kdyby vedoucí Brazilce ve čtvrtek v noci porazil, jen těžko by o něj ještě přišel, jenže... „Jsme v šoku z toho, jak to dopadlo,“ kroutil hlavou domácí trenér Gustavo Alfaro. „Bylo to zvláštní,“ naříkal.

Proč?

Protože cítil, že sudí - a zejména ti u videa - soupeři pomohli. „Nemyslím si, že by někdo tlačil na to, aby Ekvádor nepostoupil na mistrovství světa, ale vnímáme, že nám proti Brazílii sebrali šanci na historické vítězství.“

Ekvádorci hráli takřka od samého začátku v oslabení, protože gólman Domínguez kung-fu kopem na hraně pokutového území složil soupeřova útočníka Cunhu. Červená karta? Bez diskusí.

Chvíli nato se ze hřiště pakoval i brazilský obránce Emerson Royal, který stihl v úvodní dvacetiminutovce dva žluté fauly. A červenou tasil sudí i vzápětí při zákroku Alissona, který odehrál míč před Valenciou a následně ho zasáhl kopačkou do obličeje. Nebo spíš domácí hráč do vytrčené nohy brazilského brankáře naběhl?

Viděli to tak videorozhodčí, kteří doporučili hlavnímu přezkum a úpravu verdiktu: místo červené jen žlutá!

„Řekl bych, že jsem hrál čistě a zasáhl balon. I spoluhráči to cítili stejně a spontánně a velmi vehementně protestovali. Jen se potvrdilo, jak důležitý VAR pro fotbal je,“ zopakoval Alisson.

Toho technologie, respektive její použití, zachránilo ještě v nastaveném čase, kdy rozhodčí Roldán nařídil za nerozhodného stavu 1:1 penaltu pro Ekvádor. To když brazilský gólman vletěl do souboje s domácím Preciadem, před nímž vyboxoval míč a vzápětí ho rukavicemi udeřil do hlavy. Těsný verdikt, leč pravděpodobně správný.

Nebo nikoli? „Z fotbalu se kvůli videu vytrácí kouzlo. Nejen, že se spoustu verdiktů se bere zpátky, ale ještě to trvá neskutečně dlouho,“ vadilo ekvádorskému kouči. „Jedině, co chci, je větší spravedlnost. Chci, aby výsledek ovlivňovaly schopnosti hráčů, jejich chyby nebo povedené momenty.“

Ne, nebylo to pro Ekvádor šťastné odpoledne.

Kromě penalty ze samotného závěru zápasu jim sudí na základě videa odvolal ještě jednu původně nařízenou penaltu. Sedm minut před koncem sice domácí propukli v jásot, když proti favoritovi srovnali na 1:1. V divokém utkání však pomýšleli na víc.