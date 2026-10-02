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S Králem kolem světa: Moskva mu otevřela oči, Atény padly. Na MS bych riskoval, říká

Jiří Čihák
David Čermák
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Alex Král (vpravo) z Unionu Berlín v souboji s Fabianem Nurnbergerem z Darmstadtu. | foto: AP

Nezdá se to, ale v současném kádru fotbalové reprezentace je druhý nejzkušenější. Pouze Vladimír Coufal, stálice z německého Hoffenheimu, odehrál v českém dresu víc než kučeravý záložník Alex Král. Proti Anglii, kde strávil rok mimořádně pestré kariéry, osmadvacetiletý fotbalista Kodaně zaokrouhlí počet startů v národním týmu už na 50.

A to ho během posledních dvanácti měsíců pozvánky pravidelně míjely: „Mrzelo mě to. Když se postoupí na mistrovství světa, chcete být u toho. Zvlášť, když jsem s týmem prošel kvalifikací a do nároďáku jsem už nějakou dobu patřil. Ze zahraničí mám zkušenosti s těžkými zápasy, takže bych určitě měl co nabídnout. Ale třeba to tak mělo být.“

Proč myslíte?
Podívejte se na Tomáše Součka. V životě nebyl vážně zraněný, a pak si při poslední akci posledního zápasu v Mexiku přetrhá vazy v kotníku. V hlavě se vám honí různé scénáře. Co bych v podobné chvíli dělal já, když jsem byl bez smlouvy a de facto volný hráč? Prožít atmosféru takového turnaje musel být obrovský zážitek, ale zároveň by to byl v mé situaci velký risk. Rád bych ho podstoupil, ale respektuju, že měl trenér zkrátka jinou vizi.

Tu má jistě i Santi Denia, který vás v premiérové nominaci naopak neopomenul.
Začíná něco nového a já z toho mám vážně dobrý pocit. Člověk je z ciziny na zahraniční trenéry zvyklý, měl jsem jich spoustu, ale tady je to rozhodně největší změna, kterou pamatuju. A věřím, že k lepšímu.

Přišel jsem rok po mistrovství světa, všechno nové a nablýskané a já si možná naivně myslel, že to bude všude vypadat stejně.

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