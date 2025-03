Křeček: Techničtí fotbalisté? Už 30 let o tom jen mluvíme, svět nám utíká

Zrcadlo nastavil zápas s Nizozemskem o všechno. Ačkoli domácí národní tým na turnaji v Chomutově a Blšanech svou hrou bavil, Oranjes ukázali ještě vyšší level. Hlavně v soubojích jeden na jednoho, které hosté zvládali bravurně. Vyhráli 4:0, díky tomu celý turnaj i vstupenku na Euro U19.

„Holandská škola je tím známá, u nich se hraje technický fotbal, kde se víc útočí než brání,“ přikývl Křeček. „Náš ročník, když pracoval jako tým, mohl porazit kohokoli. Musíme si ale přiznat, že nemáme takové individuality jako ostatní mužstva. Abychom se k tomu dopracovali, je potřeba udělat ještě hodně práce.“

Základ je v technice s míčem, nebát se obehrát soupeře nečekaným řešením. „Že takovou techniku nemáme, to je velký problém českého fotbalu. A pokud s tím nebudeme něco dělat, můžeme se prosadit jen dobrou taktikou, bojovností, obětavostí,“ nadnesl bývalý trenér Zlína, Jihlavy či Skalice, který pracoval i ve Slavii nebo Baníku.

A apeloval: „Je potřeba něco změnit ve výchově a v rozvoji hráčů, jinak nám takové typy budou chybět. A na náš fotbal se nebude tak hezky koukat, jako se kouká na hráče, kteří mají precizní techniku.“

Podobně to cítí například útočník Antonín Fantiš, toho času v třetiligovém Ústí nad Labem. Na podzim působil v rumunském Voluntari a zjistil, že Rumuni jsou sice prý trochu lenoši, ale s míčem válí: „Jsou dobří, až nadstandardní. Levá, pravá, kličky. My Češi jsme spíš takové stroje, moc kreativitu nemáme. Viděli jsme v nároďáku proti Faerským ostrovům, že tvořivost nám chybí. My jsme zase takticky vyspělí, kondičně silní. Myslím, že by se fotbal měl začít dělat trošku jinak. Už od mládeže.“

Nizozemci slaví postup, v popředí Ayoub Oukfir, střelec všech 4 gólů.

Když jsou na hřišti nevyzpytatelní hračičkové, je to výhoda. „V Rumunsku hru jeden na jednoho zvládá osm devět kluků v týmu. Bez problémů se otočí s balonem, vyvezou ho. U nás jsou v kádrech dva tři, jestli vůbec nějací,“ povzdychl si Fantiš.

Stesky se v českém fotbale opakují pravidelně. A už dlouho. „Před 30 lety, když jsem začínal dělat fotbal, jsme se bavili o věcech, které nám chybí,“ připomněl padesátník Křeček. „Teď po 30 letech se bavíme pořád o tom samém. Asi tady nějaký problém bude. Když o tom budeme jen mluvit a ne ty věci dělat, budeme pořád stát na místě. Bohužel svět, špičkový evropský fotbal, nám utíká. Běží, my přešlapujeme.“

Neznamená to, že Češi neumějí vychovávat fotbalisty, ale vyniknou díky jiným charakteristikám. Hráčům, kteří se statečně prali v evropské kvalifikaci devatenáctek, věští Křeček slibnou budoucnost.

„Někteří mají slušně našlápnuto a mají šanci ukázat, že český fotbal směřuje – doufám – nahoru. Věřím, že se prosadí na klubové úrovni v profesionálním fotbale i v národním týmu. Teď budou bojovat, aby se dostali do dalších mládežnických reprezentací,“ uvedl Křeček. „Během dvou let jsme sehráli 26 zápasů, z nich jsme 16 vyhráli, byli jsme úspěšní. Některé těžké soupeře se nám podařilo potrápit, některé porazit. Když byl tým semknutý, bojoval a pracoval, mohli jsme hrát s kýmkoli. Na to jsme sázeli celou dobu.“

U17 slaví postup Česká reprezentace do 17 let pod vedením trenéra Pavla Drska postoupila na evropský šampionát. V posledním zápase druhého kola kvalifikace porazila domácí Švýcarsko 3:1 a ve druhé polovině května si zahraje na turnaji v Albánii.

Někteří fotbalisté z kádru, pro nějž už kategorie U19 skončila, nakukují do první ligy, třeba slávisté Dominik Pech a Mikuláš Konečný anebo pardubický Václav Jindra. Křeček nikoho adresně vyzdvihovat nechce.

„Máme individuality, někteří hrají pravidelně druhou ligu. Ale ještě mají kus cesty před sebou, aby se výrazně prosadili. Musí sbírat zkušenosti. A těžké kvalifikační zápasy byly v tomto ohledu k nezaplacení, to se nedá natrénovat, to se musí prožít.“

Bude to prožívat Křeček dál na reprezentační lavičce? „Zájem pokračovat mám.“