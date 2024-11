Hašek o Albánii: Vyspělý tým. Hlavně nesmíme podlehnout atmosféře

Duel, v kterém tehdy ještě koučoval předchůdce Jaroslav Šilhavý, sledoval Hašek u televize. Nyní povede národní tým v důležitém utkání Ligy národů podvanácté od svého návratu na začátku roku a usilovat bude o letošní sedmé vítězství.

„Albánii jsme viděli v několika zápasech, je to vyspělý tým s vynikajícím trenérem Sylvinhem. Umí presovat hodně vysoko, ale stejně tak dokážou hrát střední či hlubší blok, z kterého vyrážejí do protiútoků,“ varoval na tiskové konferenci před pátečním tréninkem v Tiraně.

Výkop je v sobotu od 20:45.

Hráči se o síle albánských brejků před třinácti měsíci sami přesvědčili.

Mají na to ideální typy hráčů. My nesmíme dovolit, aby nám soupeř chodil do protiútoků. Dobře si uvědomujeme, že albánský přechod do útoku je velice rychlý a může být smrtelný.

NEPŘÍJEMNÁ VZPOMÍNKA. Češi loni v říjnu v evropské kvalifikaci v Albánii prohráli 0:3. Útočník Chytil dostal červenou kartu a domácí ve žhavé atmosféře soupeře rozebrali.

Očima kapitána Tomáš Souček před utkáním v Albánii „Všichni dobře víme, že loni v říjnu to tady výsledkově ani herně nebylo ono. Ale taky si pamatujeme, že jsme před měsícem Albánce porazili dva nula doma. Právě z utkání na Letné si chceme vzít příklad. Z posledního utkání v Tiraně můžeme čerpat věci ohledně atmosféry. Musíme být už od rozcvičky maximálně soustředění sami na sebe. Víme, že se na nás bude pískat, víme, že se může pískat i při hymně. Ale nesmí nás to rozhodit. Koncentrace bude klíčová.“

Dost branek dávají domácí i po střelách z dálky. Jak se na to dá připravit?

Jsme si toho vědomi. Asani, Aslani, Bajrami, Laci, Tuci. Všichni mají výbornou střelu ze střední i větší vzdálenosti a my musíme zajistit, aby takových střel bylo co možná nejméně. Jinak nám hrozí nebezpečí.

Jak se vypořádáte se ztrátami v defenzivě? Z nominace na poslední chvíli vypadli Zima, Vitík i Krejčí, všichni tři adepti na základní sestavu.

Věděli jsme, že to může nastat. Vyvrbilo se to tak, že jsou mimo hru tři stopeři, což je samozřejmě nepříjemné. Na druhou stranu tady máme jiné hráče, kteří mají zkušenosti z mezinárodního fotbalu. Vybírali jsme je na základě aktuální formy a já věřím, že svého úkolu se zhostí na jedničku.

Takže už o sestavě máte jasno?

Máme představu, s kterou jsme pracovali už v Praze. Teď si hlavně přeju, aby nám nikdo další nevypadl. Abychom předzápasový trénink zvládli ve zdraví a v pohodě.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 1. Česko 4 2 1 1 7:7 7 2. Gruzie 4 2 0 2 5:3 6 3. Albánie 4 2 0 2 3:4 6 4. Ukrajina 4 1 1 2 5:6 4

I když skupinu Ligy národů vedete, dostali jste ve čtyřech zápasech už sedm gólů, tedy nejvíc ze všech. Trápí vás to?

Každý trenér si přeje, aby jeho mužstvo góly nedostávalo. A aby jich ideálně co nejvíc střílelo. Jasně, že v defenzivě chceme být silní, ale musíme brát v potaz, kdo stojí proti nám. Teď je to Albánie, soupeř, který má velkou kvalitu, což předvedl jak na Euru, tak třeba minule v Gruzii, kde zvítězil jedna nula.

Takže byste byli spokojení i s remízou?

Naším cílem je udržet první místo ve skupině, vyhrát ji a mít možnost se kvalifikovat na mistrovství světa. Z toho pohledu jde pro nás o další velmi důležitý zápas.