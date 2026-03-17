Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

  23:11
Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí tým 1:0 po prodloužení.
Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve finále afrického šampionátu pokutový kop. | foto: Reuters

V závěru normální hrací doby odešli Senegalci ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se až po zhruba čtvrt hodině. Odvolací komise Africké fotbalové federace nyní překvapivě výsledek finálového zápasu zvrátila.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

