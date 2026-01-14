Fotbalisté Senegalu zdolali Egypt a jsou ve finále mistrovství Afriky

Celý zápas v dresu Senegalu odehrál někdejší slávista a nyní spoluhráč Tomáše Součka ve West Hamu El Hadji Malick Diouf. Senegal udržel na šampionátu neporazitelnost a v šestém utkání popáté zvítězil. Navíc potvrdil, že se mu daří v obraně, na turnaji už počtvrté neinkasoval.
Senegal si zahraje finále počtvrté, uspěl jen v roce 2022, kdy ve finále zdolal na penalty právě Egypt. „Faraoni“, kteří jsou se sedmi triumfy nejúspěšnější zemí v historii afrických šampionátů, naposledy turnaj ovládli v roce 2010.
Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku - semifinále:
Senegal - Egypt 1:0 (0:0)
21:00 Maroko - Nigérie.