Fotbalisté Senegalu zdolali Egypt a jsou ve finále mistrovství Afriky

  22:02
Fotbalisté Senegalu porazili Egypt 1:0 a po čtyřech letech postoupili na mistrovství Afriky do finále. V 78. minutě rozhodl Sadio Mané. Senegal se v nedělním finále utká buď s hostitelem turnaje Marokem, nebo s Nigérií.
Sadio Mané se raduje ze svého gólu do sítě Egypta. | foto: AP

Celý zápas v dresu Senegalu odehrál někdejší slávista a nyní spoluhráč Tomáše Součka ve West Hamu El Hadji Malick Diouf. Senegal udržel na šampionátu neporazitelnost a v šestém utkání popáté zvítězil. Navíc potvrdil, že se mu daří v obraně, na turnaji už počtvrté neinkasoval.

Senegal si zahraje finále počtvrté, uspěl jen v roce 2022, kdy ve finále zdolal na penalty právě Egypt. „Faraoni“, kteří jsou se sedmi triumfy nejúspěšnější zemí v historii afrických šampionátů, naposledy turnaj ovládli v roce 2010.

Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku - semifinále:

Senegal - Egypt 1:0 (0:0)
Branka: 78. Mané.

21:00 Maroko - Nigérie.

Témata: Senegal, Afrika
