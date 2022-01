Kamerun udržel remízou s Kapverdami první místo, postoupila i Burkina Faso

Fotbalisté Kamerunu si na domácím africkém Poháru národů zajistili remízou 1:1 s Kapverdami postup do play off z prvního místa skupiny A. Z druhé příčky jde do osmifinále Burkina Faso, která hrála rovněž nerozhodně 1:1 s Etiopií.