Africké mistrovství: Deli se nevešel, Ngadeu ano. Pojede i bek ze Žižkova?

Kamerun trofej obhajuje, patří mezi hlavní favority turnaje, který startuje 21. června v Egyptě. Michael Ngadeu-Ngadjui je jedním z důležitých článků výběru trenéra Clarence Seedorfa. Nosíval i kapitánskou pásku, která však v posledních měsících patří Eriku Choupo-Motingovi z PSG.

Je nepravděpodobné, že by Ngadeu do Egypta necestoval, byť Kamerun zatím zveřejnil jen předběžnou nominaci. To jeho spoluhráč a kamarád Simon Deli už má jasno, Pobřeží slonoviny jako jedno z prvních mužstev zúžilo soupisku na požadovaných třiadvacet fotbalistů - a slávista je mezi pěticí vyřazených.

Michael Ngadeu Kamso Mara

I tak by český fotbal mohl mít na africkém mistrovství další zástupce. Isaac Muleme, jenž je součástí širšího výběru Ugandy, na jaře kopal druhou ligu za Viktorii Žižkov. Zasáhl do sedmi zápasů.

Malou naději, že se na turnaj přece jen podívá, má liberecký defenzivní univerzál Kamso Mara. Střední záložník či stoper patří mezi náhradníky Guiney pro případ, že někdo z hlavní nominace vypadne.

Africký pohár národů 2019 hraje se od 21. června do 19. července v Egyptě Poprvé se na turnaji objeví 24 celků místo původních 16. Skupina A: Egypt, DR Kongo, Uganda, Zimbabwe Skupina B: Nigérie, Guinea, Madagaskar, Burundi Skupina C: Senegal, Alžírsko, Keňa, Tanzánie Skupina D: Maroko, Pobřeží Slonoviny, JAR, Namíbie Skupina E: Tunisko, Mali, Mauritánie, Angola Skupina F: Kamerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau

A co další zajímavá jména z blížícího se Afrického poháru národů?

Na pátý šampionát míří Wilfried Bony. Exsparťanský útočník má nejlepší roky za sebou, časy, kdy zářil ve Swansea a nastupoval za Manchester City, jsou dávno pryč. Na jaře ale pookřál na hostování v katarském Al-Arabi, kde dal v sedmi startech pět gólů.

Za Kamerun si možná zahraje jiný bývalý sparťan Georges Mandjeck, který je součástí předběžné nominace. Defenzivní záložník strávil uplynulý ročník zapůjčen v izraelském Maccabi Haifa.

Pak samozřejmě nelze opomenout největší hvězdy. Domácí Egypt bude hodně spoléhat na Mohameda Salaha, čerstvého vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem. Anglický celek dodá velkou oporu i Senegalu: bleskurychlého střelce Sadia Maného.

Alžířané zase věří Rijádu Mahrizovi a fandové Ghany jsou kromě bratrů Ayewových zvědaví, jak se předvede Asamoah Gyan. Výstřední útočník koncem května ukončil reprezentační kariéru, když vyšlo najevo, že na Africkém poháru národů nebude kapitánem. Hned další den ho nicméně prezident země přesvědčil k návratu do národního týmu.