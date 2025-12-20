Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 začíná v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní systém, výsledky i další informace najdete v přehledném textu.

Domácí tým. Maroko je podle bookmakerů největším favoritem na titul. | foto: Profimedia.cz

  • Africký pohár národů se hraje od roku 1957. Historicky nejúspěšnějším týmem je Egypt se sedmi tituly.
  • Letošního turnaje se účastní 24 týmů rozdělených do šesti skupin po čtyřech.
  • Jde o první ročník AFCONu, který se odehraje přes vánoční svátky a Nový rok. Běžný letní termín padl kvůli kolizi s rozšířeným Mistrovstvím světa klubů FIFA, které se hrálo v červnu a červenci 2025.
  • Největším favoritem na titul je podle sázkových kanceláří domácí Maroko s kurzem 3,2 na celkové vítězství. Následují Senegal, Alžírsko a Egypt (všichni s kurzem okolo 8), dále pak obhájce titulu Pobřeží Slonoviny a Nigérie (oba 12).

Program a výsledky Afrického poháru národů:

Do osmifinále postoupí dva nejlepší týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst.

Skupina A:

KoloDatumČasZápasVýsledek
1. kolo21. 12. 202520:00Maroko - Komory-:-
22. 12. 202515:30Mali - Zambie-:-
2. kolo26. 12. 202513:00Maroko - Mali-:-
26. 12. 202515:30Zambie - Komory-:-
3. kolo29. 12. 202518:30Zambie - Maroko-:-
29. 12. 202518:30Komory - Mali-:-

Skupina B:

KoloDatumČasZápasVýsledek
1. kolo22. 12. 202518:00Egypt - Zimbabwe-:-
22. 12. 202520:30Jihoafrická republika - Angola-:-
2. kolo26. 12. 202518:00Egypt - Jihoafrická republika-:-
26. 12. 202520:30Angola - Zimbabwe-:-
3. kolo29. 12. 202520:30Angola - Egypt-:-
29. 12. 202520:30Zimbabwe - Jihoafrická republika-:-

Skupina C:

KoloDatumČasZápasVýsledek
1. kolo23. 12. 202513:00Nigérie - Tanzanie-:-
23. 12. 202515:30Tunisko - Uganda-:-
2. kolo27. 12. 202513:00Nigérie - Tunisko-:-
27. 12. 202515:30Uganda - Tanzanie-:-
3. kolo30. 12. 202518:00Uganda - Nigérie-:-
30. 12. 202518:00Tanzanie - Tunisko-:-

Skupina D:

KoloDatumČasZápasVýsledek
1. kolo23. 12. 202518:00Senegal - Botswana-:-
23. 12. 202520:30DR Kongo - Benin-:-
2. kolo27. 12. 202518:00Senegal - DR Kongo-:-
27. 12. 202520:30Benin - Botswana-:-
3. kolo30. 12. 202520:30Benin - Senegal-:-
30. 12. 202520:30Botswana - DR Kongo-:-

Skupina E:

KoloDatumČasZápasVýsledek
1. kolo24. 12. 202513:00Alžírsko - Súdán-:-
24. 12. 202515:30Burkina Faso - Rovníková Guinea-:-
2. kolo28. 12. 202513:00Alžírsko - Burkina Faso-:-
28. 12. 202515:30Rovníková Guinea - Súdán-:-
3. kolo31. 12. 202518:00Rovníková Guinea - Alžírsko-:-
31. 12. 202518:00Súdán - Burkina Faso-:-

Skupina F

KoloDatumČasZápasVýsledek
1. kolo24. 12. 202518:00Pobřeží slonoviny - Mosambik-:-
24. 12. 202520:30Kamerun - Gabon-:-
2. kolo28. 12. 202518:00Pobřeží slonoviny - Kamerun-:-
28. 12. 202520:30Gabon - Mosambik-:-
3. kolo31. 12. 202520:30Gabon - Pobřeží slonoviny-:-
31. 12. 202520:30Mosambik - Kamerun-:-

Play off Africký pohár národů 2025

KoloDatumČasZápasVýsledek
Osmifinále3. 1. 202618:00Vítěz skupiny D - Třetí ze sk. B/E/F-:-
3. 1. 202620:30Druhý ze skupiny A - Druhý ze skupiny C-:-
4. 1. 202618:00Vítěz skupiny A - Třetí ze sk. C/D/E-:-
4. 1. 202620:30Druhý ze skupiny B - Druhý ze skupiny F-:-
5. 1. 202618:00Vítěz skupiny B - Třetí ze sk. A/C/D-:-
5. 1. 202620:30Vítěz skupiny C - Třetí ze sk. A/B/F-:-
6. 1. 202618:00Vítěz skupiny E - Druhý ze skupiny D-:-
6. 1. 202620:30Vítěz skupiny F - Druhý ze skupiny E-:-
Čtvrtfinále9. 1. 202618:00Vítěz OF2 - Vítěz OF1-:-
9. 1. 202620:30Vítěz OF4 - Vítěz OF3-:-
10. 1. 202618:00Vítěz OF7 - Vítěz OF6-:-
10. 1. 202620:30Vítěz OF5 - Vítěz OF8-:-
Semifinále14. 1. 202618:00Vítěz ČF1 - Vítěz ČF4-:-
14. 1. 202620:30Vítěz ČF3 - Vítěz ČF2-:-
O 3. místo17. 1. 202620:00Poražený ze SF1 - Poražený ze SF2-:-
Finále18. 1. 202620:00Vítěz SF1 - Vítěz SF2-:-

Hráči z českých týmů nominovaní na AFCON 2025:

1. Igoh Ogbu Slavia Praha
Atletický stoper reprezentuje Nigérii, i když podzimní sezonu v české lize částečně vynechal kvůli zranění.

2. Santiago EnemeSparta Praha
Útočný střední záložník reprezentuje Rovníkovou Guineu.

3. Aziz KayondoSlovan Liberec
Spolehlivý levý obránce, který se nebojí zaútočit, bude hájit barvy Ugandy.

4. Benson SakalaBohemians 1905
Defenzivní střední záložník by měl patřit k tahounům Zambie.

5. Isaac MulemeViktoria Žižkov B
Poctivý levý bek se na vrcholnou reprezentační akci dostal z Pražsjého přeboru! Reprezentovat bude Ugandu.

Z pražského přeboru na africký fotbalový šampionát. I Žižkov má reprezentanta

Výsledky

