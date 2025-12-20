- Africký pohár národů se hraje od roku 1957. Historicky nejúspěšnějším týmem je Egypt se sedmi tituly.
- Letošního turnaje se účastní 24 týmů rozdělených do šesti skupin po čtyřech.
- Jde o první ročník AFCONu, který se odehraje přes vánoční svátky a Nový rok. Běžný letní termín padl kvůli kolizi s rozšířeným Mistrovstvím světa klubů FIFA, které se hrálo v červnu a červenci 2025.
- Největším favoritem na titul je podle sázkových kanceláří domácí Maroko s kurzem 3,2 na celkové vítězství. Následují Senegal, Alžírsko a Egypt (všichni s kurzem okolo 8), dále pak obhájce titulu Pobřeží Slonoviny a Nigérie (oba 12).
Program a výsledky Afrického poháru národů:
Do osmifinále postoupí dva nejlepší týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst.
Skupina A:
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|21. 12. 2025
|20:00
|Maroko - Komory
|-:-
|22. 12. 2025
|15:30
|Mali - Zambie
|-:-
|2. kolo
|26. 12. 2025
|13:00
|Maroko - Mali
|-:-
|26. 12. 2025
|15:30
|Zambie - Komory
|-:-
|3. kolo
|29. 12. 2025
|18:30
|Zambie - Maroko
|-:-
|29. 12. 2025
|18:30
|Komory - Mali
|-:-
Skupina B:
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|22. 12. 2025
|18:00
|Egypt - Zimbabwe
|-:-
|22. 12. 2025
|20:30
|Jihoafrická republika - Angola
|-:-
|2. kolo
|26. 12. 2025
|18:00
|Egypt - Jihoafrická republika
|-:-
|26. 12. 2025
|20:30
|Angola - Zimbabwe
|-:-
|3. kolo
|29. 12. 2025
|20:30
|Angola - Egypt
|-:-
|29. 12. 2025
|20:30
|Zimbabwe - Jihoafrická republika
|-:-
Skupina C:
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|23. 12. 2025
|13:00
|Nigérie - Tanzanie
|-:-
|23. 12. 2025
|15:30
|Tunisko - Uganda
|-:-
|2. kolo
|27. 12. 2025
|13:00
|Nigérie - Tunisko
|-:-
|27. 12. 2025
|15:30
|Uganda - Tanzanie
|-:-
|3. kolo
|30. 12. 2025
|18:00
|Uganda - Nigérie
|-:-
|30. 12. 2025
|18:00
|Tanzanie - Tunisko
|-:-
Skupina D:
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|23. 12. 2025
|18:00
|Senegal - Botswana
|-:-
|23. 12. 2025
|20:30
|DR Kongo - Benin
|-:-
|2. kolo
|27. 12. 2025
|18:00
|Senegal - DR Kongo
|-:-
|27. 12. 2025
|20:30
|Benin - Botswana
|-:-
|3. kolo
|30. 12. 2025
|20:30
|Benin - Senegal
|-:-
|30. 12. 2025
|20:30
|Botswana - DR Kongo
|-:-
Skupina E:
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|24. 12. 2025
|13:00
|Alžírsko - Súdán
|-:-
|24. 12. 2025
|15:30
|Burkina Faso - Rovníková Guinea
|-:-
|2. kolo
|28. 12. 2025
|13:00
|Alžírsko - Burkina Faso
|-:-
|28. 12. 2025
|15:30
|Rovníková Guinea - Súdán
|-:-
|3. kolo
|31. 12. 2025
|18:00
|Rovníková Guinea - Alžírsko
|-:-
|31. 12. 2025
|18:00
|Súdán - Burkina Faso
|-:-
Skupina F
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|24. 12. 2025
|18:00
|Pobřeží slonoviny - Mosambik
|-:-
|24. 12. 2025
|20:30
|Kamerun - Gabon
|-:-
|2. kolo
|28. 12. 2025
|18:00
|Pobřeží slonoviny - Kamerun
|-:-
|28. 12. 2025
|20:30
|Gabon - Mosambik
|-:-
|3. kolo
|31. 12. 2025
|20:30
|Gabon - Pobřeží slonoviny
|-:-
|31. 12. 2025
|20:30
|Mosambik - Kamerun
|-:-
Play off Africký pohár národů 2025
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Osmifinále
|3. 1. 2026
|18:00
|Vítěz skupiny D - Třetí ze sk. B/E/F
|-:-
|3. 1. 2026
|20:30
|Druhý ze skupiny A - Druhý ze skupiny C
|-:-
|4. 1. 2026
|18:00
|Vítěz skupiny A - Třetí ze sk. C/D/E
|-:-
|4. 1. 2026
|20:30
|Druhý ze skupiny B - Druhý ze skupiny F
|-:-
|5. 1. 2026
|18:00
|Vítěz skupiny B - Třetí ze sk. A/C/D
|-:-
|5. 1. 2026
|20:30
|Vítěz skupiny C - Třetí ze sk. A/B/F
|-:-
|6. 1. 2026
|18:00
|Vítěz skupiny E - Druhý ze skupiny D
|-:-
|6. 1. 2026
|20:30
|Vítěz skupiny F - Druhý ze skupiny E
|-:-
|Čtvrtfinále
|9. 1. 2026
|18:00
|Vítěz OF2 - Vítěz OF1
|-:-
|9. 1. 2026
|20:30
|Vítěz OF4 - Vítěz OF3
|-:-
|10. 1. 2026
|18:00
|Vítěz OF7 - Vítěz OF6
|-:-
|10. 1. 2026
|20:30
|Vítěz OF5 - Vítěz OF8
|-:-
|Semifinále
|14. 1. 2026
|18:00
|Vítěz ČF1 - Vítěz ČF4
|-:-
|14. 1. 2026
|20:30
|Vítěz ČF3 - Vítěz ČF2
|-:-
|O 3. místo
|17. 1. 2026
|20:00
|Poražený ze SF1 - Poražený ze SF2
|-:-
|Finále
|18. 1. 2026
|20:00
|Vítěz SF1 - Vítěz SF2
|-:-
Hráči z českých týmů nominovaní na AFCON 2025:
1. Igoh Ogbu – Slavia Praha
Atletický stoper reprezentuje Nigérii, i když podzimní sezonu v české lize částečně vynechal kvůli zranění.
2. Santiago Eneme – Sparta Praha
Útočný střední záložník reprezentuje Rovníkovou Guineu.
3. Aziz Kayondo – Slovan Liberec
Spolehlivý levý obránce, který se nebojí zaútočit, bude hájit barvy Ugandy.
4. Benson Sakala – Bohemians 1905
Defenzivní střední záložník by měl patřit k tahounům Zambie.
5. Isaac Muleme – Viktoria Žižkov B
Poctivý levý bek se na vrcholnou reprezentační akci dostal z Pražsjého přeboru! Reprezentovat bude Ugandu.
