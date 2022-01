Pohádka o měsíčních ostrovech. Komory a fotbal? I bez gólmanů okouzlily Afriku

Schválně si pro začátek zkuste vyťukat Komory do některého z internetových vyhledávačů. To jen abyste získali povědomí o tom, jak to v exotickém kraji v západní části Indického oceánu vypadá. A jak nepravděpodobné je, že právě tady poskládají fotbalový tým, který uchvátí Afriku, nebo snad celý svět?