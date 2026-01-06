Alžírští fotbalisté v prodloužení udolali Konžany a jsou ve čtvrtfinále

Dvaadvacetiletý hráč po dlouhém pasu oklamal obránce a nekompromisní křížnou střelou do horního rohu branky se postaral o jediný gól zápasu. Na trávníku byl jen šest minut. Záložník katarského Duhajlu skóroval i ve druhém utkání v národním týmu.
Alžířany čeká v sobotním čtvrtfinále Nigérie. Na šampionátu v Maroku se snaží napravit nepovedené vystoupení na předchozích dvou mistrovstvích Afriky, na kterých vypadli ve skupině. Předtím v roce 2019 získali titul.
Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku
Osmifinále
Alžírsko – Dem. rep. Kongo 1:0 po prodl.
20:00 Pobřeží slonoviny - Burkina Faso.