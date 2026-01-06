Alžírští fotbalisté v prodloužení udolali Konžany a jsou ve čtvrtfinále

  20:40
V předposlední minutě prodloužení rozhodl střídající Adil Búlbina o postupu alžírských fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Afriky po vítězství 1:0 nad Demokratickou republikou Kongo.
Bagdád Búnedžáh slaví výhru Alžírska. | foto: Mosa'ab ElshamyAP

Dvaadvacetiletý hráč po dlouhém pasu oklamal obránce a nekompromisní křížnou střelou do horního rohu branky se postaral o jediný gól zápasu. Na trávníku byl jen šest minut. Záložník katarského Duhajlu skóroval i ve druhém utkání v národním týmu.

Alžířany čeká v sobotním čtvrtfinále Nigérie. Na šampionátu v Maroku se snaží napravit nepovedené vystoupení na předchozích dvou mistrovstvích Afriky, na kterých vypadli ve skupině. Předtím v roce 2019 získali titul.

Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku

Osmifinále

Alžírsko – Dem. rep. Kongo 1:0 po prodl.
Branka: 119. Búlbina.

20:00 Pobřeží slonoviny - Burkina Faso.

Kim? Musí na vojnu, říká Skuhravý. Kouč řeší spíš systém než Lewandowského

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Nový asistent trenéra Václav Stráník, navrátilec z vlašimského hostování Štěpán Beran a uzdravený ofenzivní univerzál Pavel Juroška. To jsou zatím jediné „posily“ fotbalistů Slovácka pro jarní řež o...

6. ledna 2026

