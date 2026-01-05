Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Egypt dlouho nemohl překonat obranu Beninu, povedlo se to až v 69. minutě krásnou dalekonosnou střelou Marvánu Attíovi. Do prodloužení poslal zápas sedm minut před koncem řádné hrací doby dorážkou střídající Jodel Dossou.
Favorité nicméně překvapení nedopustili a v nastavené půlhodině rozhodli o postupu. V 97. minutě vstřelil jejich druhý gól hlavičkou Jásir Ibrahím a skóre pečetil z poslední akce zápasu hvězdný útočník Liverpoolu Mohamed Salah, jenž se na turnaji trefil potřetí.
Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku
osmifinále:
Egypt - Benin 3:1 po prodl. (1:1, 0:0)
20:00 Nigérie - Mosambik