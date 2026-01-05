Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Fotbalisté Egypta postoupili na africkém šampionátu v Maroku do čtvrtfinále po výhře nad Beninem 3:1 po prodloužení. Držitelé rekordních sedmi triumfů z Afrického poháru národů se v dalším duelu utkají s vítězem úterního osmifinále mezi obhájcem titulu Pobřežím slonoviny a Burkinou Faso.
Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů.

Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů. | foto: Mosa'ab ElshamyAP

Mohamed Salah slaví třetí egyptský gól v osmifinále.
Gólová oslava egyptských fotbalistů v utkání proti Beninu.
Olivier Verdon z Beninu přeskakuje ležícího Omara Marmoushe z Egypta.
Kapitán egyptských fotbalistů Mohamed Salah v utkání proti Beninu.
Egypt dlouho nemohl překonat obranu Beninu, povedlo se to až v 69. minutě krásnou dalekonosnou střelou Marvánu Attíovi. Do prodloužení poslal zápas sedm minut před koncem řádné hrací doby dorážkou střídající Jodel Dossou.

Favorité nicméně překvapení nedopustili a v nastavené půlhodině rozhodli o postupu. V 97. minutě vstřelil jejich druhý gól hlavičkou Jásir Ibrahím a skóre pečetil z poslední akce zápasu hvězdný útočník Liverpoolu Mohamed Salah, jenž se na turnaji trefil potřetí.

Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku

osmifinále:

Egypt - Benin 3:1 po prodl. (1:1, 0:0)
Branky: 69. Attía, 97. Ibrahím, 102.+4 Salah - 83. Dossou

20:00 Nigérie - Mosambik

