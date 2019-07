Odveta za skupinu? Senegalci si chtějí titulem splnit nejdivočejší sny

Soupeři se střetli už v základní skupině, kde Alžírsko zvítězilo 1:0 a postoupilo z prvního místa. V play off pak tým okolo kapitána Rijáda Mahrize postupně vyřadil Guineu, na penalty Pobřeží slonoviny a Nigérii.



„Myslím, že na tomhle turnaji hrajeme velmi dobře. Vstřelili jsme 12 gólů a dostali jen dva, což nám dodává sebevědomí,“ řekl Mahriz, který semifinále s Nigérií (2:1) rozhodl krásnou střelou z přímého kopu až v páté minutě nastavení.

„Být ve finále je něco výjimečného a vyhrát trofej by bylo snem. Proti Senegalu očekáváme další těžkou bitvu,“ doplnil hvězdný záložník Manchesteru City a autor tří branek na šampionátu.

Senegalci všechna tři utkání vyřazovací fáze vyhráli 1:0, Tunisko v semifinále zdolali až vlastním gólem v prodloužení. Největší hvězdou mužstva je útočník Liverpoolu Sadio Mané, jenž stejně jako Mahriz v Egyptě vstřelil tři góly, ale také neproměnil dvě penalty.

OPORY FINALISTŮ. Senegalská hvězda Sadio Mané (vlevo) a alžírský kapitán Rijád Mahriz.

„Naše země nikdy Africký pohár národů nevyhrála, takže by bylo úžasné, kdyby se nám to povedlo. Za letošní zlato bych vyměnil i nedávný triumf v Lize mistrů. Přivést trofej domů do Dakaru je jeden z mých nejdivočejších snů,“ prohlásil Mané.



Páteční utkání bude speciální i pro jeho trenéra Alioua Cissého. Ten při jediné předchozí účasti Senegalu ve finále afrického šampionátu v roce 2002 jako kapitán selhal při penaltovém rozstřelu a musel skousnout porážku s Kamerunem.

„Samozřejmě na to prohrané finále stále myslím. Pokusíme se proti Alžírsku hrát náš nejlepší fotbal a vymazat zklamání z roku 2002. Mám bezmeznou důvěru ve své hráče a cítím, že chtějí něčeho dosáhnout. Říkali mi, že budou lepší než naše generace,“ prohlásil Cissé.