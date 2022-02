Egypťané slaví, ale finále chtějí odložit. Senegal má výhodu, namítá trenér

Jaký pro to měl důvod? Zcela prostý.

Egypťanům se nezdá fér, že druhý finalista Senegal, který ve středu vyřadil Burkinu Faso (3:1), má na odpočinek o den víc.

„Díky tomu má výhodu, má delší čas na zotavení,“ poznamenal al-Saíd.

Jeho argument by mohl získat podporu i proto, že v předchozím ročníku turnaje (2019) se obě semifinále uskutečnila v jeden den.

Egyptský asistent po úspěšném semifinále hovořil s médii, jelikož hlavní trenér Carlos Queiroz byl ve vyhroceném závěru zápasu vyloučen, a přijde tak o titulové klání.

Egypt v něm bude usilovat o osmý triumf, už teď je rekordmanem v počtu celkových prvenství. Kamerun na „vlastním“ šampionátu pomýšlel na šesté vítězství, ale místo toho se zařadil na dlouhý seznam neúspěšných pořadatelů.

Od roku 2006, kdy slavil Egypt, se domácímu mužstvu nepovedlo dokráčet až k poháru!

Kamerunci, kteří byli před semifinále považovaní za favority, se ale rozložili zevnitř. Kapitán Vincent Aboubakar se po nezvládnutém penaltovém rozstřelu (1:3) pustil do vlastních spoluhráčů.

„Jsem velmi zklamaný. Ve fotbale platí, že sklízíte, co zasejete. Máme skvělý tým a pokaždé, když jako tým hrajeme, vítězíme. Bohužel v tomto duelu chtěl každý ukázat, co umí. Každý si dělal, co chtěl. A takhle to dopadá,“ litoval.

Mimochodem, ať už se finále uskuteční v neděli, či v pondělí, bude to na novém stadionu Olembé. Ten se minulý týden stal dějištěm tragédie: před prvním vyřazovacím zápasem Kamerunu s Komorami v tlačenici před branami arény zahynulo osm lidí a dalších osmatřicet utrpělo zranění, sedm z nich vážná.

Následující utkání byla přesunuta, na Olembé se prvně hrálo až semifinále Kamerun - Egypt za zvýšených bezpečnostních opatření.