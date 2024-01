Vzájemná dohoda kvůli minulosti. Proč Onana vynechá úvod afrického turnaje?

Podle regulí FIFA, která upravují také odjezdy hráčů na reprezentační srazy, měl Onana řádně odcestovat už 1. ledna, tedy před dvěma týdny.

Jenže bylo od začátku jasné, že minimálně přípravné soustředění před Africkým pohárem národů vynechá. Manchester United se s předstihem domluvil s Kamerunem, že Onanu uvolní až po nedělním utkání s Tottenhamem (2:2). V mezičase odchytal sedmadvacetiletý gólman ještě 3. kolo Anglického poháru s Wiganem (2:0).

Klubu se taková dohoda náramně vyplatí, Onana totiž od startu sezony v bráně Manchesteru ještě nechyběl, a pokud Kamerun na turnaji vypadne už ve skupině, kde číhá Senegal, Gambie a Guinea, bude to platit i nadále.

United čeká další soutěžní zápas v Anglickém poháru až 27. ledna, tedy po skončení základních skupin. Ty pro Kamerun startují právě v pondělí v 18 hodin, tedy třiadvacet hodin a pár minut po Onanově posledním zápase.

Nakonec však reprezentace podle agentury Reuters couvla podruhé a přistoupila i na to, že Onanu využije až v posledních dvou skupinových střetnutích.

„Je to od obou stran úplně mimo. Neuctivé od Manchesteru, že vůbec po Onanovi takovou věc žádá a od něj je nízké, že na to přistoupil,“ reagoval pro BBC bývalý kamerunský reprezentační obránce Sebastien Bassong, jenž rovněž působil v Premier League.

Brankář Manchesteru United Andre Onana chytá pokus soupeře z Sheffieldu United.

„Vysílá to strašně špatný signál nejen pro Kamerun, ale také pro respekt, který lidé mají k africkému šampionátu a k nám. Když si neumíme ani vážit sami sebe, jak nás pak mají brát ostatní?“ pokračoval a dodal, že by si brankář zasloužil trest a na turnaj vůbec neodcestovat.

„Nemůže prostě dohrát jedno utkání, pak sednout do letadla a během jediného dne být připravený na turnaji s tím, že to bere vážně. To mě hrozně vytáčí,“ dodal.

Jenže v dohodě hraje klíčovou roli i minulost.

Když Onana v létě přestupoval do Manchesteru z Interu Milán, už víc než osm měsíců v kamerunské reprezentaci nepůsobil. S tamním svazem se rozešel ještě během předloňského mistrovství světa v Kataru, když po hádce s trenérem Rigobertem Songem musel opustit mužstvo.

V září minulého roku se obě strany usmířily. „V posledních měsících jsem čelil zkouškám, nespravedlnosti a manipulacím. Přesto moje neotřesitelná láska a pouto k mé vlasti zůstaly nedotčeny,“ pravil tehdy Onana.

Přestože se k reprezentaci vrátil, klub si ponechal určité výhody, vzhledem k tomu, že kupoval hráče s ukončenou reprezentační kariérou.

A tak se už v prosinci s předstihem dohodl s Kamerunem, že hráč neodjede na sraz dřív, než splní povinnosti v Anglii. „Jestli je to fér, nevím,“ řekl Ange Postecoglou, kouč Tottenhamu, po nedělním zápase. „Všichni respektujeme pravidla FIFA a reprezentační přestávky. My chceme, aby hráči byli úspěšní na velkých turnajích. Co dělají ostatní, je mi úplně jedno.“

Jednoznačným vítězem zamotaného příběhu je Manchester, jenž nakonec nemusí vůbec tratit. Záleží jen na tom, jak moc se bude Onanovi a Kamerunu dařit.