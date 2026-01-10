Díaz pátým gólem na mistrovství Afriky poslal Maročany do semifinále

Autor:
  8:18
Záložník Realu Madrid Brahim Díaz skóroval i v pátém utkání na fotbalovém mistrovství Afriky. Domácí Maroko i díky jeho brance porazilo ve čtvrtfinále Kamerun 2:0 a ve středu se utká o postup do finále s lepším ze sobotního zápasu mezi Alžírskem a Nigérií.

Brahim Díaz z Maroka slaví gól proti Kamerunu. | foto: Reuters

Díaz si upevnil pozici nejlepšího střelce turnaje ve 26. minutě, kdy se prosadil zblízka po rohovém kopu. Pět gólů v pěti různých zápasech na africkém šampionátu dal jako čtvrtý hráč v historii. Čtvrt hodiny před koncem pojistil vítězství domácího týmu záložník PSV Eindhoven Ismajl Saibarí.

V semifinále je také Senegal, který porazil Mali 1:0. Zápas rozhodl gólem v 27. minutě útočník Evertonu Iliman Ndiaye, který využil chyby brankáře Djiguiho Diarry, jenž neudržel přízemní centr.

Fotbalistům Mali zkomplikovalo snahy o vyrovnání vyloučení kapitána Yvese Bissoumy, který dostal v nastavení prvního poločasu druhou žlutou kartu. Svěřenci belgického trenéra Toma Saintfieta dohrávali v deseti na turnaji ve třetím z pěti zápasů.

Senegal je v semifinále potřetí za poslední čtyři ročníky afrického šampionátu. V Maroku může napravit nezdar z minulého mistrovství, kde v roli obhájce titulu vypadl v osmifinále. Ve středu narazí buď na obhájce prvenství z Pobřeží slonoviny, nebo Egypt.

Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku - čtvrtfinále:

Mali - Senegal 0:1 (0:1)
Branka: 27. Ndiaye. ČK: 45.+4 Bissouma (Mali).

Maroko - Kamerun 2:0 (1:0)
Branky: 26. Díaz, 74. Saibarí









Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

