Díaz pátým gólem na mistrovství Afriky poslal Maročany do semifinále

Díaz si upevnil pozici nejlepšího střelce turnaje ve 26. minutě, kdy se prosadil zblízka po rohovém kopu. Pět gólů v pěti různých zápasech na africkém šampionátu dal jako čtvrtý hráč v historii. Čtvrt hodiny před koncem pojistil vítězství domácího týmu záložník PSV Eindhoven Ismajl Saibarí.
V semifinále je také Senegal, který porazil Mali 1:0. Zápas rozhodl gólem v 27. minutě útočník Evertonu Iliman Ndiaye, který využil chyby brankáře Djiguiho Diarry, jenž neudržel přízemní centr.
Fotbalistům Mali zkomplikovalo snahy o vyrovnání vyloučení kapitána Yvese Bissoumy, který dostal v nastavení prvního poločasu druhou žlutou kartu. Svěřenci belgického trenéra Toma Saintfieta dohrávali v deseti na turnaji ve třetím z pěti zápasů.
Senegal je v semifinále potřetí za poslední čtyři ročníky afrického šampionátu. V Maroku může napravit nezdar z minulého mistrovství, kde v roli obhájce titulu vypadl v osmifinále. Ve středu narazí buď na obhájce prvenství z Pobřeží slonoviny, nebo Egypt.
Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku - čtvrtfinále:
Mali - Senegal 0:1 (0:1)
Maroko - Kamerun 2:0 (1:0)