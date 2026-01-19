Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Když konžský sudí Jean-Jacques Ndala v osmé minutě nastavení za bezbrankového stavu nařídil na doporučení videoasistenta penaltu ve prospěch Maroka, protivníci ze Senegalu „nespravedlivý“ verdikt neskousli.
Trenér Pape Thiaw, rozzuřený z předchozí situace na druhé straně, kdy sudí Ndala po domnělém faulu na Hakímiho ve čtvrté minutě nastavení neuznal Senegalu gól, na protest odvelel své hráče do kabin.
Ale jeho nejznámější svěřenec neposlechl, bývalý liverpoolský útočník Sadio Mané zůstal na hřišti a snažil se spoluhráče přesvědčit, aby se vrátili a finále dohráli.
V tu chvíli se u laviček vyskytl známý francouzský kouč Claude Le Roy, jenž působil u reprezentací několika afrických zemí včetně Senegalu.
„Co byste dělal na mém místě,“ zeptal se ho Mané.
„Dohrál bych zápas, ve fotbale nikdy nevíte,“ odvětil Le Roy.
Mané mu vysvětloval, jak velkou nespravedlnost Senegalci cítí. „Neuznali nám regulérní gól a naopak si vymysleli penaltu,“ říkal trenérovi.
„Claude mi řekl, že ve fotbale spravedlnost někdy neexistuje, ale odejít ze hřiště není řešením. Poradil mi, abych požádal spoluhráče, ať se vrátí na hřiště a pokračují v zápase, protože ještě nebylo nic rozhodnuto.“
A taky že nebylo.
„Rozhodčí může udělat chybu, stejně jako my, a není na nás, abychom ho soudili. Především jsem to udělal pro lidi po celém světě, kteří se na zápas dívali,“ vysvětlil Mané svůj postoj. „Raději bych prohrál, než abychom zápas nedokončili.“
Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul
Předtím se do sebe pustili hráči i členové realizačních týmů, na tribunách vypukly nepokoje, senegalští fanoušci se rvali s policisty.
Od penaltového verdiktu uběhlo víc než deset minut. K pokutovému kopu se postavil Brahim Díaz, který se o něj v souboji s bývalým slávistou Malickem Dioufem postaral.
Zahrál ho po „panenkovsku“, jenže brankář Édouard Mendy zůstal stát a míč snadno chytil. Bylo zvláštní, že Senegalci se ani příliš neradovali, nenaskákali na svého gólmana, jak bývá v těchto situacích obvyklé. Prostě se otočili a hrálo se dál.
Bylo to domluvené? Zahodil Díaz penaltu schválně, aby zmírnil napětí? I takové spekulace se objevily.
„Opravdu si myslíte, že se během minuty dohodneme, když na titul celé Maroko čeká padesát let? Chtěl dát gól, já mu v tom zabránil. To je všechno, nechme to tak být,“ prohlásil senegalský brankář Mendy.
„Zachoval jsem klid a dokázal penaltu chytit. Tahle diskuse by teď měla skončit. Dali jsme do toho všechno, nepodváděli jsme, jsme mistři a máme obrovskou radost.“
Sudí vzápětí zápas v základní hrací době ukončil, krátce po zahájení prodloužení z rychlého protiútoku, který založil právě Mané, rozhodl Pape Gueye střelou z hranice vápna a Senegal podruhé v historii slavil triumf na kontinentálním šampionátu.
Marocký trenér Valíd Radžradžuí chování soupeře kritizoval. „Vyslali jsme ostudný obrázek Afriky. Trenér, který vyzve hráče, aby opustili hřiště... To, co Pape udělal, nectí Afriku. Nemělo to úroveň.“
Senegalce ostře odsoudil i Gianni Infantino, šéf světového fotbalu.
„V našem sportu násilí tolerovat nelze. Bohužel jsme byli svědky nepřijatelných scén na hřišti i na tribunách. Důrazně odsuzujeme chování některých fanoušků, ale také některých senegalských hráčů a trenérského štábu. Je nepřijatelné opustit hřiště tímto způsobem. Stejně tak nemůže být v našem sportu tolerováno násilí. Prostě to není správné,“ prohlásil prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA.
„Musíme vždy respektovat rozhodnutí, která příslušní lidé učiní na hřišti i mimo něj. Týmy musí soutěžit na hřišti a v mezích pravidel, protože všechno ostatní ohrožuje samotnou podstatu fotbalu. Povinností týmů a hráčů je také chovat se zodpovědně a jít dobrým příkladem fanouškům na stadionech a milionům lidí, kteří nás sledují po celém světě. Scény, jichž jsme byli svědky, je třeba odsoudit a nikdy neopakovat. Ve fotbale nemají místo. Doufám, že příslušné disciplinární orgány CAF přijmou náležitá opatření,“ prohlásil Infantino.
Když senegalský kouč Thiaw po zápase přišel se zlatou medailí na krku na tiskovou konferenci, maročtí novináři ho vypískali. Jelikož se napjatou situaci nepovedlo uklidnit, tak ze sálu odešel a své vyjádření poslal až později.
„Nechci se zabývat vším, co se stalo. Po přehodnocení situace jsem hráče donutil, aby se vrátili na hřiště. V zápalu boje můžete takhle reagovat. Chyby rozhodčího bereme. Neměli jsme to dělat, ale už to nevrátíme, a proto se teď fotbalu omlouváme.“
„Myslím, že to nebylo šťastné, co jsme udělali. Ale už se nedá nic dělat, hlavní je, že jsme se vrátili a dohráli to,“ řek Mané.
Ostudně se chovali i domácí. Nejdřív pořadatelé a podavači míčů brali brankáři Mendymu ručník, do kterého si utíral mokré rukavice.
Když se to stalo několikrát, přišel ho bránit náhradní gólman Diouf. Svět obletěly záběry, jak maročtí náhradníci Dioufa nahánějí a snaží se mu ručník vytrhnout.
Z boje o šampiona Afriky se stal boj o modrý ručník, což dokreslilo celé bizarní finále.