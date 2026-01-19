Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Autor:
  14:35
Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo nedůstojné, odpudivé a ostudné scény. „Hanebný a šílený chaos, který zkazil triumf Senegalu,“ píše například britská BBC.
Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti penaltovému verdiktu sudího Ndala z Demokratické republiky Kongo opouštějí hřiště. Nakonec se z kabiny vrátili a Maroko porazili 1:0 v prodloužení. | foto: AP

Senegalský brankář Mendy chytá v nastavení základní hrací doby ve finále...
Senegalský kapitán Sadio Mané slaví s pohárem vítězství na africkém šampionátu.
Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.
Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.
37 fotografií

Když konžský sudí Jean-Jacques Ndala v osmé minutě nastavení za bezbrankového stavu nařídil na doporučení videoasistenta penaltu ve prospěch Maroka, protivníci ze Senegalu „nespravedlivý“ verdikt neskousli.

Trenér Pape Thiaw, rozzuřený z předchozí situace na druhé straně, kdy sudí Ndala po domnělém faulu na Hakímiho ve čtvrté minutě nastavení neuznal Senegalu gól, na protest odvelel své hráče do kabin.

Ale jeho nejznámější svěřenec neposlechl, bývalý liverpoolský útočník Sadio Mané zůstal na hřišti a snažil se spoluhráče přesvědčit, aby se vrátili a finále dohráli.

V tu chvíli se u laviček vyskytl známý francouzský kouč Claude Le Roy, jenž působil u reprezentací několika afrických zemí včetně Senegalu.

„Co byste dělal na mém místě,“ zeptal se ho Mané.

„Dohrál bych zápas, ve fotbale nikdy nevíte,“ odvětil Le Roy.

Mané mu vysvětloval, jak velkou nespravedlnost Senegalci cítí. „Neuznali nám regulérní gól a naopak si vymysleli penaltu,“ říkal trenérovi.

„Claude mi řekl, že ve fotbale spravedlnost někdy neexistuje, ale odejít ze hřiště není řešením. Poradil mi, abych požádal spoluhráče, ať se vrátí na hřiště a pokračují v zápase, protože ještě nebylo nic rozhodnuto.“

A taky že nebylo.

„Rozhodčí může udělat chybu, stejně jako my, a není na nás, abychom ho soudili. Především jsem to udělal pro lidi po celém světě, kteří se na zápas dívali,“ vysvětlil Mané svůj postoj. „Raději bych prohrál, než abychom zápas nedokončili.“

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Předtím se do sebe pustili hráči i členové realizačních týmů, na tribunách vypukly nepokoje, senegalští fanoušci se rvali s policisty.

Od penaltového verdiktu uběhlo víc než deset minut. K pokutovému kopu se postavil Brahim Díaz, který se o něj v souboji s bývalým slávistou Malickem Dioufem postaral.

Zahrál ho po „panenkovsku“, jenže brankář Édouard Mendy zůstal stát a míč snadno chytil. Bylo zvláštní, že Senegalci se ani příliš neradovali, nenaskákali na svého gólmana, jak bývá v těchto situacích obvyklé. Prostě se otočili a hrálo se dál.

Bylo to domluvené? Zahodil Díaz penaltu schválně, aby zmírnil napětí? I takové spekulace se objevily.

„Opravdu si myslíte, že se během minuty dohodneme, když na titul celé Maroko čeká padesát let? Chtěl dát gól, já mu v tom zabránil. To je všechno, nechme to tak být,“ prohlásil senegalský brankář Mendy.

„Zachoval jsem klid a dokázal penaltu chytit. Tahle diskuse by teď měla skončit. Dali jsme do toho všechno, nepodváděli jsme, jsme mistři a máme obrovskou radost.“

Sudí vzápětí zápas v základní hrací době ukončil, krátce po zahájení prodloužení z rychlého protiútoku, který založil právě Mané, rozhodl Pape Gueye střelou z hranice vápna a Senegal podruhé v historii slavil triumf na kontinentálním šampionátu.

Marocký trenér Valíd Radžradžuí chování soupeře kritizoval. „Vyslali jsme ostudný obrázek Afriky. Trenér, který vyzve hráče, aby opustili hřiště... To, co Pape udělal, nectí Afriku. Nemělo to úroveň.“

Senegalce ostře odsoudil i Gianni Infantino, šéf světového fotbalu.

„V našem sportu násilí tolerovat nelze. Bohužel jsme byli svědky nepřijatelných scén na hřišti i na tribunách. Důrazně odsuzujeme chování některých fanoušků, ale také některých senegalských hráčů a trenérského štábu. Je nepřijatelné opustit hřiště tímto způsobem. Stejně tak nemůže být v našem sportu tolerováno násilí. Prostě to není správné,“ prohlásil prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

„Musíme vždy respektovat rozhodnutí, která příslušní lidé učiní na hřišti i mimo něj. Týmy musí soutěžit na hřišti a v mezích pravidel, protože všechno ostatní ohrožuje samotnou podstatu fotbalu. Povinností týmů a hráčů je také chovat se zodpovědně a jít dobrým příkladem fanouškům na stadionech a milionům lidí, kteří nás sledují po celém světě. Scény, jichž jsme byli svědky, je třeba odsoudit a nikdy neopakovat. Ve fotbale nemají místo. Doufám, že příslušné disciplinární orgány CAF přijmou náležitá opatření,“ prohlásil Infantino.

Když senegalský kouč Thiaw po zápase přišel se zlatou medailí na krku na tiskovou konferenci, maročtí novináři ho vypískali. Jelikož se napjatou situaci nepovedlo uklidnit, tak ze sálu odešel a své vyjádření poslal až později.

„Nechci se zabývat vším, co se stalo. Po přehodnocení situace jsem hráče donutil, aby se vrátili na hřiště. V zápalu boje můžete takhle reagovat. Chyby rozhodčího bereme. Neměli jsme to dělat, ale už to nevrátíme, a proto se teď fotbalu omlouváme.“

„Myslím, že to nebylo šťastné, co jsme udělali. Ale už se nedá nic dělat, hlavní je, že jsme se vrátili a dohráli to,“ řek Mané.

Ostudně se chovali i domácí. Nejdřív pořadatelé a podavači míčů brali brankáři Mendymu ručník, do kterého si utíral mokré rukavice.

Když se to stalo několikrát, přišel ho bránit náhradní gólman Diouf. Svět obletěly záběry, jak maročtí náhradníci Dioufa nahánějí a snaží se mu ručník vytrhnout.

Z boje o šampiona Afriky se stal boj o modrý ručník, což dokreslilo celé bizarní finále.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Liberec vs. Hammarby IFFotbal - - 19. 1. 2026:Liberec vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
19. 1. 15:30
  • 2.25
  • 3.61
  • 2.75
Cremonese vs. HellasFotbal - 21. kolo - 19. 1. 2026:Cremonese vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
19. 1. 18:30
  • 2.60
  • 3.03
  • 3.21
Lazio vs. ComoFotbal - 21. kolo - 19. 1. 2026:Lazio vs. Como //www.idnes.cz/sport
19. 1. 20:45
  • 3.01
  • 2.92
  • 2.85
Brighton vs. BournemouthFotbal - 22. kolo - 19. 1. 2026:Brighton vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
19. 1. 21:00
  • 1.90
  • 4.15
  • 3.81
Elche vs. SevillaFotbal - 20. kolo - 19. 1. 2026:Elche vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
19. 1. 21:00
  • 2.36
  • 3.24
  • 3.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo...

19. ledna 2026  14:35

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  19. 1. 12:10

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě.

V závěru minulého týdne ještě pardubičtí fotbalisté mrzli na umělce v Ohrazenicích, kde ve středu absolvovali náročnou tréninkovou jednotku a ve čtvrtek v prvním zimním přípravném zápase porazili...

19. ledna 2026  9:09

Africký pohár národů 2025: kompletní výsledky turnaje

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a skončil 18. ledna 2026. Ve finále Senegal porazil domácí reprezentaci 1:0 v prodloužení. Kompletní výsledky turnaje i další informace...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  19. 1. 8:41

Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V...

18. ledna 2026  23:11

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v aktuálním ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27,  aktualizováno  19:49

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...

Ostravští fotbalisté na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině, následně odpoledne zdolali 3:0 Aktobe z Kazachstánu. Teplice hrály 2:2 se srbským týmem...

18. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.