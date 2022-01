Čáry, kouzla, smrt. Afcon baví i děsí fotbalový svět

Možná jste si mysleli, že už to dávno není ten turnaj, kde by se týmy vzájemně obviňovaly z černé magie. Že tahle éra přece skončila před dvaceti lety, kdy kamerunského trenéra brankářů Thomase N’Konoa přímo ze hřiště odvedla policie, protože údajně položil na trávník voodoo panenku. A ono ne! Africký pohár národů, zkráceně nazývaný Afcon, to je zřejmě nevyčerpatelná zásobárna bizarních příběhů. Včetně těch, ve kterých hraje hlavní roli čarodějnictví.