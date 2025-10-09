Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

„Na utkání v Karviné si pamatuju moc dobře. Jak na ty hezké, tak i ty nehezké situace,“ usmál se stoper pražské Sparty Adam Ševínský.
Tehdy hostoval v Liberci, který v červenci 2024 v Karviné vyhrál 3:1. „Dal jsem gól, mohl jsem dát i dva. V prvním poločase jsem ale také nahrával našemu brankáři Hugovi (Bačkovskému) a balon klidně mohl skončit v bráně. Takže ten debut mohl být se vším všudy. Ale nakonec to vyšlo hezky.“
Adam Ševínský v září v úvodu kvalifikaci kvůli poraněnému stehnu chyběl.
„Těším se, že se v jednadvacítce konečně sešel náš ročník 2004 a mladší. A doufám, že pokud nastoupím, tak v základní sestavě, což samozřejmě záleží na tom, zda mě trenér vybere.“
Vzhledem k tomu, že trenér Michal Bílek označil Ševínského za klíčového hráče, mohlo by to vyjít...
„Takhle se ale neberu,“ upozornil Adam Ševínský. „Je nás tady dvacet tři a ať nastoupí kterýkoliv z nás v základní sestavě, bude stěžejním hráčem. Nechtěl bych si hrát na to, jestli tady je někdo důležitější než jiný.“
Předchozí dvě výhry nad Skotskem 2:0 a na Gibraltaru 2:1 sledoval v televizi.
„Je nádherné, že je kluci zvládli. Teď ale máme dva obrovsky těžké zápasy. Někdy je náročnější hrát proti takovým týmům, které nás čekají teď, než třeba proti Portugalsku, s nimiž se utkáme v listopadu (18. listopadu v Hradci Králové) a u nichž se dá předpokládat, že budou fotbalovější.“
Co by na Ázerbájdžán a pak na Bulhary mohlo platit?
„Tak to vám neřeknu,“ smál se. „Ještě budeme oba soupeře načítat a nějaký plán určitě budeme mít. Každopádně chceme získat šest bodů.“
Nováček v týmu ostravský Marek Havran je nadšený, jak si mladí reprezentanti rozumějí, jaká je v týmu atmosféra.
„Jo, jednoznačně,“ potvrdil Adam Ševínský. „Ty mladší kluky moc neznám, protože jsou noví, ale co se týče našeho ročníku 2004, tak to spolu táhneme dá se říct od reprezentační šestnáctky. S některými jsem hrál i na klubové štaci, takže ano, je tady super atmosféra.“
Ševínský zasáhl už do minulé kvalifikace na Euro, ale na šampionát na Slovensko nakonec nejel, zůstal mezi náhradníky.
„Trochu jsem zklamaný byl, protože vyzkoušet si Euro, jak to tam funguje, by bylo krásné. Ale beru to i z druhé stránky, že jsem se mohl připravit na novou sezonu podle sebe. Nezapojoval jsem se do přípravy Sparty později, byl jsem v ní od prvního dne a jelikož se nám změnil trenér (vrátil se Brian Priske), tak to pro mě možná bylo i lepší.“
Každopádně na evropský šampionát by se jednou rád podíval i kvůli tomu, aby překonal svého otce, někdejšího fotbalistu Plzně Františka Ševínského, s nímž se hecuje, kdo dosáhl větších úspěchů.
„Zdravé popichování mezi námi je a dokud budu hrát profesionální fotbal, tak bude,“ podotkl Adam Ševínský. „Díval jsem se, že táta odehrál ve výběru do šestnácti let několik zápasů, ale pak už v reprezentaci nenastupoval. To je možná jediná věc, se kterou bych ho mohl popichovat. A Euro je velký cíl. On si ze mně dělá legraci, že má tituly (dva s Plzní), ale tohle doufám u mě ještě v budoucnu přijde.“
I to je pro Adama Ševínského motivace, aby se stále zlepšoval.
„Je to však složité, protože táta si počítá všechno, i titul v dorostu, to je pak těžké,“ smál se. „Teď jsem měl šanci v Olomouci (v letošním finále českého poháru Sparta se Sigmou prohrála) získat první velký zápas, jimž bych ho trošku dohnal... To se mi trochu povedlo startem v Lize mistrů, ale i tam jsem daleko. Takže jednoznačně – dva mistrovské tituly jsou momentálně přede mnou.“
A získal by je rád se Spartou, anebo touží po nějakém angažmá v cizině?
„Asi každý fotbalista se chce posunout v kariéře dál, ale chce i vyhrávat trofeje,“ odpověděl Ševínský. „Mě se to zatím podařilo v sedmnáctce a devatenáctce. Chutná to pěkně, ale ty dospělé jsou ještě o něco více. Chci se jednou posunout dál, ale rovněž vyhrát titul nebo pohár by bylo krásné. A je to i logický cíl v mé kariéře.“
Zatím má za sebou půl roku v prvním týmu Sparty. „Je tam obrovská konkurence, ale věřím, že už jsem plnohodnotný hráč kádru. O to bojuji každý den na tréninku i v každém zápase a doufám, že moje šance teprve přijde, protože mi je teprve jednadvacet.“