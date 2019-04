Sparta neuvolní Hložka, sedmnáctka bude na Euru bojovat bez něj

Sparťanský fotbalista Adam Hložek nepomůže národnímu týmu do sedmnácti let na evropském šampionátu v Irsku, klub ho do reprezentace neuvolnil. „Důvodem je, že mají momentálně k dispozici málo hráčů,“ vysvětlil trenér Václav Kotal.

Talentovaný šestnáctiletý záložník či útočník pomohl sedmnáctce k postupu třemi kvalifikačními góly a měl být největší hvězdou českého výběru, který na šampionátu v Irsku bude bojovat o pět míst na říjnovém mistrovství světa v Brazílii. V základní skupině se Češi utkají s domácím výběrem, Belgií a Řeckem. Úspěchy fotbalové mládeže. A trenéři prosí kluby: Nechte talenty hrát! „Na kemp kromě Hložka nepřijeli ani Michal Ševčík s Antonínem Svobodou, kteří jsou zranění. Proto jsme museli čerstvě povolat Petra Nováčka,“ uvedl Kotal před turnajem, který probíhá od 3. do 19. května.

Hložek se stal v průběhu jara součástí prvního týmu Sparty, za kterou v aktuální sezoně odehrál čtrnáct zápasů a zaznamenal dva góly. Od března je dokonce nejmladším střelcem v ligové historii. Kompletní nominace reprezentace U17 na ME v Irsku Brankáři: Lukáš Horníček (Pardubice), Adam Stejskal (Red Bull Salzburg/Rak.). Obránci: Jan Hellebrand (Zlín), Josef Koželuh (Plzeň), Petr Kurka (Pardubice), František Matys (Slavia), Štepán Starý (Slavia), Martin Šimek (Plzeň).

Záložníci: Filip Gedeon (Sparta), Tomáš Hájek (Slavia), Lukáš Hroník (Slavia), Petr Nováček (Sigma Olomouc), David Pech (Mladá Boleslav), Adam Ritter (Jihlava), Filip Šilhart (Sparta), Samuel Šimek (Pardubice), Jáchym Šíp (Sigma Olomouc), Vojtěch Wojatschke (Baník Ostrava).

Útočníci: Václav Sejk (Sparta), Adam Toula (Slavia).

