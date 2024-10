Chtěl jsem zůstat v Německu. Hložek o zájmu Leicesteru, Spartě i nevděčné roli

Po dvou sezonách v klubu, se kterým v minulé sezoně získal německý titul i pohár, zamířil do Hoffenheimu. „Musel jsem udělat krok zpátky, abych mohl jednou zase udělat další dva vpřed, což mi hodně pomůže. Musím sbírat góly a asistence, ono to přijde samo. To spojení o talentu jsem nenastavil já, ale novináři.“

V létě se nejvíc spekulovalo o tom, že nakonec bundesligu opustí a zamíří do Leicesteru, k nováčkovi anglické Premier League.

„Bylo to hodně blízko, já měl ale od začátku vytipované Německo. Hoffenheim se ozval na poslední chvíli, s Angličany už jsem absolvoval i schůzku a zbývaly poslední detaily. Jenže za den bylo všechno jinak, za což jsem moc rád,“ popisoval Hložek na sparťanském kanále.

O čem ještě v podcastu mluvil?

O rozhodnutí z Leverkusenu odejít: „Nejdřív jsem mluvil se sportovním ředitelem Leverkusenu a shodli jsme se, že pro můj vývoj bude lepší, když půjdu do jiného klubu, kde budu hrát důležitou roli. Oni mi v tom nechtěli bránit a já se rozhodl odejít. Jenže ne každý klub dokázal zaplatit částku, kterou za mě Leverkusen požadoval. Ve hře byl kromě Leicesteru i Stuttgart, ale ten nakonec podepsal Undava, takže to padlo.“

O produktivitě v reprezentaci, v níž už ve dvaadvaceti patří mezi zkušenější: „Je to pravda, těch startů mám hodně a nedostatek gólů mě trápí nejvíc. Nevím, čím to je, ale nepadá mi to tam. Mít osmatřicet startů je sice pěkné, ale mít k tomu jenom dvě trefy, to je na útočníka prostě málo. Ne že by mě to limitovalo, ale trochu mě to trápí.“

O častém střídání pozic. „Točili jsme hodně formací a systémů v poslední době, takže pokaždé jsem na jiném místě. Na to se samozřejmě nechci vymlouvat. Šancí jsem měl hodně, ty bych měl dávat.“

O roli náhradníka: „Hodněkrát jsem říkal, že bylo skvělé, jak jsme v Leverkusenu vyhráli double, ale bylo by to jiné, kdybych hrál pravidelně. Ale to by bylo moc jednoduché. Byla to taková prověrka a doufám, že takové období už nepřijde a jsem rád, že jsem si tím prošel. Je pravda, že ty pocity nejsou hezké, když jste pořád na lavičce a nevíte, jestli máte mít radost, že tým bez vás zase vyhrál. Chtěl jsem hrát každý zápas.“

Adam Hložek z Bayeru Leverkusen oslavil svůj gól se spoluhráči.

O trenérovi Alonsovi: „Mám s ním skvělý vztah, klub svým příchodem hodně změnil. Měli jsme spolu skvělý rozhovor, když jsem odcházel a při nedávném zápase s Leverkusenem jsem šel do kabiny a moc rád jsem si s ním pokecal. Ta poslední sezona, i když jsem tolik nehrál, byla neskutečná. Líbil se mu můj charakter, jak jsem přistupoval k tréninkům, i když jsem nebyl v sestavě. A to i potom, co jsem dal gól a pak byl zase na lavičce. Nejvíc mi v tom přístupu pomáhali další Češi, Patrik Schick a Matěj Kovář, když jsme o tom spolu mohli vtipkovat.“

O náročném příchodu do Leverkusenu před dvěma lety: „Ze Sparty jsem šel pryč za trenéra Pavla Vrby, předtím jsem měl Václava Kotala, takže jsem nebyl tolik takticky připravený, jako bych byl třeba pod trenérem Brianem Priskem. Ti, co odcházejí teď, třeba Láďa Krejčí, mají velkou výhodu, protože zažili i tu mezinárodní kabinu a zahraničního trenéra. Neměl jsem předtím tolik natrénováno a byl jsem zafuněný, což ale v Německu všichni věděli, takže mi dávali čas a v první sezoně jsem odehrál dobré zápasy. Většinu času se mnou byli spokojení, možná jsem měl trochu smůlu, že jsem měl na pozici další generační talent, jen německý. Florian Wirtz měl pozici neomylného, i kdyby hrál pět zápasů špatně, tak by hrál dál. Byla to cenná zkušenost a doufám, že už takovou situaci v klubu nezažiju.“

O taktické přípravě: „Na ní záleží opravdu hodně a s tím jde ruku v ruce i trenér. Jaký styl zvolí a s čím přijde, jak překvapí soupeře. O tom jsem začínal přemýšlet až v Leverkusenu, ve Spartě jsem o tom vůbec nepřemýšlel a myslel si, že mi stačí to, co umím já. Taktika nám tenkrát k úspěchu chyběla, měli jsme mužstvo i na titul, nechci říkat, že nám chyběl trenér, ale nebyli jsme správně takticky připravení, přemýšlím teď o tom úplně jinak.“

O současné Spartě: „Teď po prohraném derby to asi není úplně veselé, ale Sparta se neskutečně posunula. Odcházel jsem po porážce v poháru a hned se měnil trenér. Někteří můžou říkat, že jsem odešel moc brzo, ale myslím, že čas byl správný. Každý hráč se chce v kariéře posunout ve správný moment a nejvíc tomu rozuměl Tomáš Rosický, který za tím stál, přestože nechtěl, abych odcházel. Prošel si tím sám, podle mě jsme odcházeli ve stejném věku, ale bylo to správně.“

Gólová oslava Adama Hložka a jeho spoluhráčů.

O dokumentu, který o něm Sparta natočila: „Je to skvělý, ještě nedávno jsem si to znovu pouštěl. Od té doby se mi zase ty vzpomínky obnovily a je to krásné. Byl to skvělý nápad, přestože lidi z jiných klubů můžou říkat, že je o mně dokument, i když jsem nic nedokázal. Ale je to hezká vzpomínka pro fanoušky Sparty a účel to splnilo.“

O tom, že je teď pro mladé fotbalisty sám vzorem: „Dělá mi to dobře, není to tak, že by mě to otravovalo. Nevadí mi, když za mnou chodí v restauraci, protože jsem v té pozici byl jednou taky a vzhlížel jsem k hráčům Sparty. Když jsem byl na stáži v Arsenalu, koukal jsem na Tomáše Rosického s otevřenou pusou. Nestalo se mi, že bych se tomu teď vyhýbal.“

O setkání s Cristianem Ronaldem na reprezentační úrovni: „Je to můj největší vzor, bohužel už taky stárne a není jako dřív. Hrál jsem s ním asi třikrát nebo čtyřikrát a nevzpomínám na to úplně dobře. Je těžké z jeho pozice se chovat pořád dokonale, ale vždy byl arogantní, i na posledním Euru. Trošku jsem byl zklamaný, když k takovému idolovi vzhlížím a on se pak chová takto; rozhazoval rukama, simuloval. Když se s ním člověk baví, tak má pocit, že je úplná nula a on je boss, což takové asi teda opravdu je. Na druhou stranu, když jsem žádal o fotku a mávl na něj, on ještě vylezl z autobusu a vyfotil se, takže to trochu zachránil.“

O cílech a snech: „Chci získat se Spartou titul, o tom sním od začátku. Jinak další sny mám, ale ty bych si nechal pro sebe. Každopádně zmíním třeba cíl dostat se s týmem do Ligy mistrů.“