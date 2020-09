Zápis do historie. Hložek se stal v Bratislavě nejmladším reprezentantem

žebříček

1. Adam Hložek 18 let, 1 měsíc, 10 dní

2. Jan Polák 18 let, 1 měsíc, 14 dní

3. Václav Kadlec 18 let, 4 měsíce, 22 dní

4. Tomáš Necid 19 let, 3 měsíce, 6 dní

5. Radek Bejbl 19 let, 4 měsíce, 7 dní

6. Patrik Berger 19 let, 4 měsíce, 13 dní

7. Tomáš Rosický 19 let, 4 měsíce, 19 dní

8. Martin Lukeš 19 let, 5 měsíců, 5 dní

9. Tomáš Řepka 19 let, 5 měsíců, 14 dní

10. Milan Baroš 19 let, 5 měsíců, 29 dní