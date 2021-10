Hložek se dočkal. Jsem nadšenej, slavil premiérový reprezentační gól

„Jsem nadšenej,“ líčil po vítězství 2:0 nad Běloruskem do kamery České televize. „Dostal jsem krásný balon od Patrika Schicka a možná i se štěstím mi to tam propadlo, ale počítá se,“ pokračoval.

Hložek se díky trefě ze 64. minuty zařadil mezi nejmladší kanonýry v historii samostatné české reprezentace. Jak žebříček vypadá?

1. Václav Kadlec 18 let, 4 měsíce, 22 dní

2. Adam Hložek 19 let, 2 měsíce, 16 dní

3. Tomáš Necid 19 let, 3 měsíce, 6 dní

4. Martin Lukeš 19 let, 5 měsíců, 5 dní

5. Milan Baroš 19 let, 5 měsíců, 29 dní

Talentovaný sparťan, který už od šestnácti hraje ligu, se znovu zapsal do statistik. Pojďme si je trochu připomenout.

Je nejmladším hráčem, který kdy za Spartu nastoupil do ligového utkání. V listopadu 2018 v Karviné mu bylo šestnáct let, tři měsíce a šestnáct dnů.

Zadruhé je nejmladším střelcem v dějinách nejvyšší soutěže. Proti Plzni (4:0) se na jaře 2019 na Letné trefil parádní hlavičkou v šestnácti letech, sedmi měsících a patnácti dnech.



Loni v září se stal nejmladším fotbalistou v dresu reprezentačního áčka, to mu bylo osmnáct let, jeden měsíc a deset dnů. Proti Slovensku v Bratislavě u výhry 3:1 patřil k nejlepším, trefil tyč, ale gól nedal. „Měl jsem ho dát,“ litoval.

Od letošního dubna je po kanonádě s Opavou (4:2) také nejmladším autorem hattricku v dějinách české ligy. Na čtvrtý gól navíc nahrál, postupně se prostřílel až ke sdílené koruně krále kanonýrů se slávistou Janem Kuchtou a odcestoval s reprezentací na Euro.

Nakonec si na trefu za nároďák počkal víc než rok, ale stála za to. Přišla ve dvanáctém startu a jako velká vzpruha po dlouhém brankovém suchu.

„Protrhl jsem to, nedal jsem gól víc jak deset zápasů, to je hodně,“ pravil Hložek. „Doufám, že mi to pomůže, že to tam teď začne padat,“ dodal.