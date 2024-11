S Béřou nám to sedlo, culil se Hložek. A kapitán Holeš mu připomněl gól v derby

Právě dvaadvacetiletý útočník, v úterý večer v Olomouci však levý záložník, nasměroval národní mužstvo k triumfu v Lize národů.

První gól padl po jeho akci, druhý dal sám z přímého kopu po faulu, před kterým obešel tři protihráče.

Cítíte se jako muž zápasu?

Hodně kluků podalo skvělý výkon, hlavně jsme hráli dobře jako tým. A to je nejdůležitější.

Ale vy jste vyčníval. Byl to váš nejlepší zápas za národní mužstvo?

Možná to tak bude. Po dlouhé době jsem dal v reprezentaci gól, takže chápu, že se na to ptáte. Jsem moc rád, že to vyšlo i mně.

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte české fotbalisty za výkon proti Gruzii

Nemrzelo vás, že vás trenér po sedmdesáti minutách střídal, když vám to tak sedlo?

Nemrzelo, mě jsem toho docela dost. Během zápasu jsme řešili, kolik ještě vydržím. Někdy kolem osmapadesáté minuty jsem hlásil, že to vidím maximálně tak na deset minut. Už jsem dolů jít potřeboval.

V Hoffenheimu hrajete převážně na hrotu, proti Gruzii jste nastoupil na levém kraji zálohy se spoustou defenzivních úkolů. Seděla vám ta pozice?

Jo, cítil jsem se skvěle. Ono mi je asi jedno, kde nastoupím. Ale zleva to bylo dobrý. S Béřou nám to sedělo, dobře jsme se doplňovali, i když on je ze Slavie a já jsem sparťan. Vzpomněl jsem si, jak jsme v derby hrávali proti sobě. I tentokrát jsme se hezky srazili. Ale i tak je lepší ho mít jako spoluhráče. Ukázal, proč se do reprezentace zase vrátil.

Před první brankou jste utekl obraně a pak přihrál Klimentovi. Věděl jste o něm, nebo jste to dával naslepo?

Věděl, on tam taky nabíhal. Jen jsem nečekal, že ještě bude přihrávat Pavlovi Šulcovi. Mohl jsem mít jedna plus jedna, ale i tak je to skvělý. Hlavně ten první gól, to byla nacvičená věc. To potěší, když vám to pak v zápase vyjde. Gól po dvou minutách nám pomohl, to se pak hraje mnohem líp.

Druhý jste dal z přímého kopu kolem zdi. To se už moc nevidí, když si obránci lehají na zem, aby míč podobně neprošel.

Bylo to ze středu hřiště, takže pro obránce složitější. Řekli jsme si, že postavíme zeď na druhou stranu, kluci se za tu jejich schovají a pak už bylo na mně, abych trefil bránu.

Jak kapitán Holeš radil Hložkovi „Adamovi jsem říkal, ať vymete šibenici jako v derby... Naštěstí mě neposlechl a udělal si to po svém. Říkal jsem mu, že konečně dal gól z trestňáku i v zápase, kde já jsem jeho spoluhráč. Těší mě to.“

Poslední gól za Spartu před odchodem do Německa jste dal z podobné pozice, ale to jste míč proti Slavii poslal dělovkou do horního růžku. Neuvažoval jste stejně?

Tomáš Holeš mi dokonce říkal, že to mám vymést jako proti nim. Sice to nešlo do šibenice, ale hlavně, že to tam spadlo.

Vaše nasazení bylo poněkud překvapivé. Odkdy jste věděl, že nastoupíte?

Asi dva dny před zápasem o tom trenéři se mnou mluvili. Snad jsem je nezklamal a důvěru splatil.

Měli jste v hlavě, o co všechno se v zápase s Gruzií hraje?

Jo, moc dobře jsme si to uvědomovali. V poločase jsme věděli o výsledku z Albánie a taky nám bylo jasno, že na bod hrát nemůžeme.

Málem to remízou skončilo. Zatrnulo vám v nastavení, kdy už jste nebyl na hřišti, při velké šanci soupeře?

Zatrnulo, na lavici to prožíváte ještě víc. Vždycky, když je to o gól, je to nervozní. Ale zvládli jsme to jako zkušené mužstvo. Kovy nás skvěle podržel. A nejen v tom závěru, podržel nás víckrát. Potvrdil, že je skvělým gólmanem.

Od zářijového debaklu v Gruzii jste neprohráli, z poslední příčky se vyšvihli na první, v Lize národů postoupili do elitní úrovně. Co se změnilo?

Bylo toho víc. Vědělo se, že fotbalisti jsou tady dobří. Sedlo nám rozestavení, které se změnilo. Začali jsme od základů a hráli jako opravdový tým. Tahali jsme jeden za druhého, poctivě hráli dozadu. Všechno jsme ukázali právě tady proti Gruzii.

V Olomouci jste vyhráli počtvrté za sebou. Má pro vás místní stadion zvláštní kouzlo?

Je to tady vždycky specifické... Asi víte, jak to tady dopadlo před rokem, kdy se řešilo Belmondo. Ne že bychom si z toho dělali legraci, ale měli jsme to trochu v hlavách. Asi nám to tady sedí. Ale vyhráváme i na Spartě, na Slavii. Jsem rád, že jsme zůstali na vlně. Děkujeme fanouškům, že přišli. Je pro nás důležité, když jejich podporu cítíme.