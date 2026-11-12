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A bude finále u nás? Španělé víc než Čechy řeší MS, doutná svár s Maročany

Jan Daněk
  18:00
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Šéf španělského fotbalu Rafael Louzán s Laminem Yamalem po triumfu na MS ve fotbale 2026. | foto: Profimedia.cz

Marně by při večerním utkání šéf českého fotbalu David Trunda hledal mezi VIP hosty na letenském stadionu protějšek, s nímž by si poklábosil a pořídil snímek. Prezident španělské federace Rafael Louzán na utkání Čechů s jeho krajany do Prahy nepřicestoval. Podle deníku Marca zůstal v Madridu, kde řešil daleko zásadnější záležitosti než pokračování Ligy národů.

Možná se to nezdá, ale právě nyní nastává zásadní fáze příprav na mistrovství světa 2030, které Španělsko hostí společně s dalšími pěti zeměmi.

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Národní tým na něj postoupí pod vedením Santiho Denii, jenž se na turnaji přiřadí k zástupu španělských trenérů, co i v zahraničí nadále diktují trendy. Pro české fanoušky půjde o nejdostupnější mistrovství světa za třicet let! Nepočítáme-li Rusko (2018) s jeho dobyvačným vládcem Putinem, v civilizované Evropě se hrálo naposledy v Německu 2006.

Ale kdo ví. Fotbalové reprezentanty by taky mohl potkat ukrutný pech, že by vyfasovali „marockou“ skupinu s jihoamerickým výkopem.

FIFA vymyslela, že ke stému výročí vzniku šampionátů turnaj začne třemi zápasy v Uruguayi, Paraguayi a Argentině. Až poté se přestěhuje do Španělska, Portugalska a Maroka.

Finále je naše! Moment, ještě ne

Španělé nyní provádějí delegáty FIFA na inspekční cestě. Kontroluje se infrastruktura, stadiony či jejich výstavba – jako třeba ve středu v Zaragoze, kde rekonstrukce nabrala drobné zpoždění. V den zápasu s Českem španělský šéf Louzán pořádal v Madridu se zástupci FIFA pracovní schůzi.

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Plánuje se, že turnaj zavítá na jedenáct stadionů ve Španělsku, šest v Maroku a tři v Portugalsku. Nejasné zůstává, na kterém z nich veleakce vyvrcholí. „Španělsko řadu let prokazuje organizační schopnosti. Bude hlavní pořadatelskou zemí v roce 2030 a uspořádá i finále,“ vyhlásil přitom Louzán už v lednu.

Přepočítal se. Proto musí nyní horečně lobbovat. Ve hře jsou pořád tři dějiště. Nejspíš by turnaji slušelo finále v domově Realu, který po rekonstrukci pojme 83 tisíc diváků a připomíná futuristický chrám. Vyloučená není ale ani Barcelona, kde se dokončují opravy Camp Nou, kam se vměstná 105 tisíc diváků. V Casablance se ovšem buduje pro potřeby šampionátu stadion Hasana II. s kapacitou 115 tisíc lidí!

Fotbalisté Barcelony se loňský listopad vrátili na stadion Camp Nou výhrou 4:0 nad Bilbaem.

Oficiální oznámení pořadatelských měst očekává španělský list AS ve druhé čtvrtině příštího roku.

Španěly ovšem drásá představa marockého vyvrcholení, téma zasahuje i do parlamentních voleb. „Finále by se mělo konat tam, kde je to spravedlivé a vhodné. Což je nepopiratelně Španělsko,“ tvrdí Alberto Núňez Feijóo – vůdce opoziční a konzervativní strany Partido Popular, která je spolufavoritem voleb. Pokud se stane premiérem a finále se přiřkne Maroku, bude prosazovat zastavení národní podpory. A prý by byl ochoten zajít ještě dál: „Pokud Španělsko nepřivítá finále, nemělo by turnaj organizovat vůbec.“

Rázným prohlášením spíš honil politické body, ale lídr konzervativní pravice také připomněl napětí mezi dvěma fotbalovými pořadateli, které se vyostřilo po letní invazi desítek tisíc migrantů z Maroka do španělské exklávy v Ceutě.

Infantino couvá. Hledá přízeň

Předčasné parlamentní volby se konají v zemi koncem listopadu. A nejde o jediné hlasování, které světový šampionát ovlivní.

Příští týden je uzávěrka přihlášek pro kandidáty, kteří chtějí vládnout FIFA. Volí se v březnu.

Obhájit post šéfa světového fotbalu hodlá Gianni Infantino, který se už zasadil o rozšíření turnaje z 32 na 48 týmů. Největší šampionát historie měl úspěch, ještě obrovitější příjmy a megalomanovi Infantinovi se zalíbily úvahy o dalším zvětšení na 64 výprav – nápad, který nejhlasitěji tlačí funkcionáři z Jižní Ameriky.

Gianni Infantino.

Kritizovaný Infantino ale podle The Times otočil a přislíbil, že v případě zvolení nebude další bobtnání prosazovat.

Známý není ani počet účastnických míst pro jednotlivé kontinenty, přitom v Jižní Americe by se kvalifikační cyklus měl rozjet už při březnovém reprezentačním srazu.

Jste zvědaví, jak nakonec všechno dopadne? Turnaj na třech kontinentech a se šesti hostiteli má výkop za tři roky a sedm měsíců.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 3.50
  • 1.95
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.60
  • 4.20
  • 1.52
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 13.40
  • 6.74
  • 1.23
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 3.70
  • 3.73
  • 2.04
Anglie vs. ChorvatskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Anglie vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 1.27
  • 6.01
  • 10.60
San Marino vs. BěloruskoFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:San Marino vs. Bělorusko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 21.90
  • 8.74
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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