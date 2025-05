Záložník Fiorentiny Nicoló Zaniolo čelí obvinění, že fyzicky napadl dva hráče mládežnického týmu AS Řím. Nahlášeným incidentem, k němuž mělo dojít po pondělním utkání obou klubů v semifinále play off...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamíří na Slovensko. Hrát se bude od 11. do 28. června. Turnaj se poprvé koná výhradně v jedné hostitelské zemi. A o úspěch budou bojovat i...