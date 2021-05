Slavia na předsedu asociace podporuje Fouska. Za ním stojí i další ligové kluby

Neznamená to však, že Slavia zároveň nestojí také za Vladimírem Šmicerem, kterému podle jeho slov podporu rovněž slíbila. Jeden klub může nominovat na předsedu víc kandidátů.

Ve čtvrtek 13. května musí všichni uchazeči o funkce ve výkonném výboru fotbalové asociace oficiálně podat kandidaturu. A adepti na předsedu doložit podporu, čili umožnit, aby mohli být voleni.

Očekává se, že asociace kompletní seznam zveřejní přibližně v 18.00.

První oficiálním kandidátem je Petr Fousek, usilovat o pozici předsedy chtějí rovněž Šmicer a další bývalý reprezentant Karel Poborský.

Předpokládá se, že Šmicer by při volbách mohl Fouskovi ustoupit, kandidaturu na předsedu stáhnout a ucházet se o pozici místopředsedy.

Fousek je osmapadesátiletý uznávaný fotbalový diplomat a funkcionář ve strukturách obou mezinárodních organizací FIFA a UEFA. Na přelomu roku se vrátil z tříleté mise v Řecku, kde pomáhal řídit tamní svaz.

V českém fotbale se v různých funkcích pohybuje od devadesátých let minulého století. Před čtyřmi lety rovněž kandidoval na předsedu, ale s Martinem Malíkem prohrál.

Na asociaci předložil dostatečný počet nominací na kandidaturu od klubů i regionů na funkci předsedy.

Nominace výrazně překročily počet udávaný stanovami, což jsou tři krajské svazy, nebo sedm okresních svazů, nebo deset klubů od první ligy po divize.

„Nesmírně si vážím vyslovené podpory a děkuji za ni všem svým nominovatelům. Jenom se potvrdilo to, co jsem avizoval, že mě podporují jak profesionální, tak amatérské kluby, ale i kraje a okresy, a to jak z Čech, tak z Moravy,“ poznamenal Fousek.

„Moje skutečná podpora bude nepoměrně větší, protože drtivá většina okresních a krajských svazů i značná část profesionálních klubů ocenila můj program a vizi i moje funkcionářské zkušenosti. Nejdůležitější je výrazné pochopení pro nutnost změn a reforem v českém fotbale o které usiluji,“ prohlásil Fousek.