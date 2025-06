Pár dnů před startem pompézního mistrovství světa klubů, které v přestávce mezi ligovými soutěžemi potrvá celý měsíc, je to výmluvná zpráva. Hráčská asociace FIFPRO, jež vystupuje jako ochránce práv...

Určitě se vám to také stalo. Ve stresu, možná lehké panice, plácnete hloupost, kterou si v první chvíli ani neuvědomíte. V lepším případě vás uslyší jen pár kamarádů nebo učitel při zkoušení. V tom...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal by mohl pokračovat v kariéře v anglické Premier League. Bude-li chtít. Podle informací serveru Football Insider mají o dvaatřicetiletého obránce zájem Everton,...

Dánský fotbalista Mathias Ross se po konci hostování ve Spartě vrací do istanbulského Galatasaraye. Pražský klub na svém webu oznámil, že neuplatnil opci na přestup čtyřiadvacetiletého stopera.

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Česko na ME ve fotbale do 21 let 2025: soupiska, program, vizitky soupeřů

Fotbalové mistrovství Evropy do 21 let startuje na Slovensku 11. června. O den později do turnaje vstoupí česká reprezentace. A hned v prvním souboji narazí na obhájce titulu z Anglie. Program...