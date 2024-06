Staněk musí na operaci, čeká ho dlouhá pauza. Slavia hledá novou jedničku

Fotbalová Slavia potřebuje najít novou brankářskou jedničku. Zranění Jindřicha Staňka ze středečního utkání mistrovství Evropy proti Turecku odhalilo vážné problémy, gólmana čeká operace. Do brány by se mohl vrátit až někdy v listopadu. Zastoupit by ho měli Aleš Mandous, nebo Antonín Kinský.