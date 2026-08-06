Zprávy z Polska: Kuchta se rozhoduje mezi Legií Varšava, Katarem a Tureckem

Účastník letního světového šampionátu Kuchta překvapivě chyběl v nominaci na úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů. „Kuchta nebyl vybrán do sestavy. Jak víte, přestupové okno je otevřené, mohou se kolem něj dít nějaké věci. Bylo to mé rozhodnutí,“ uvedl Priske.
O Kuchtu usiluje Legia Varšava, kam nedávno ze Sparty zamířil na roční hostování s opcí záložník Michal Ševčík. „Legia je odhodlána Kuchtu získat, ale má velmi silnou konkurenci. Útočník má spoustu nabídek - včetně finančně atraktivních z Kataru a Turecka. Kromě Legie jsou zde také nabídky od dalších pěti klubů Ekstraklasy,“ napsal polský web.
Útočník se podle Meczyki.pl v nejbližších dnech rozhodne, kde chce hrát. „Spekuluje se, že i přes finanční omezení je šance Legie získat Kuchtu vysoká. Situace je dynamická, protože kluby znají jeho situaci ve Spartě. Pravděpodobně si vybere mezi Katarem, Tureckem a Legií, která patří mezi tři favority,“ uvedl server.
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Kuchta nebyl ani na lavici, trénoval s béčkem. Může přestoupit, naznačil Priske
Kuchta ztratil místo v sestavě Sparty po nedávném příchodu norského útočníka Jonatana Brunese. Český reprezentant trénoval před zápasem s Lyonem dva dny s třetiligovým B-týmem.
„Bylo to z důvodu, aby nadále pracoval a trénoval. Nejsme tady pro zábavu a rozhodl jsem se, že se musíme soustředit na Lyon s týmem, který nastoupí. Kuchta měl za úkol soustředit se na práci pod Lubošem (Loučkou), aby zůstal fit. Takže trénoval s rezervou,“ konstatoval Priske.