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Chance Liga 2026/2027

Zprávy z Polska: Kuchta se rozhoduje mezi Legií Varšava, Katarem a Tureckem

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  13:11
Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jan Kuchta na otevřeném tréninku české reprezentace v Mansfieldu.
Český útočník Jan Kuchta (vlevo) a Ilir Krasniqi z Kosova
Zprava Jan Kuchta (Sparta) v souboji se Sampsonem Dwehem z Plzně.
Sparťanský záložník Patrik Vydra (vpravo) slaví svůj gól se spoluhráči Kuolem a...
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Legia Varšava je podle polských zdrojů odhodlaná získat českého fotbalového reprezentanta Jana Kuchtu. Web Meczyki.pl uvedl, že klub z hlavního města má nicméně tvrdou konkurenci. O devětadvacetiletého útočníka Sparty se podle jeho informací zajímají také další polské týmy a kluby z Kataru a Turecka. Trenér Brian Priske po úterní výhře 2:1 nad Lyonem naznačil Kuchtův odchod.

Účastník letního světového šampionátu Kuchta překvapivě chyběl v nominaci na úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů. „Kuchta nebyl vybrán do sestavy. Jak víte, přestupové okno je otevřené, mohou se kolem něj dít nějaké věci. Bylo to mé rozhodnutí,“ uvedl Priske.

O Kuchtu usiluje Legia Varšava, kam nedávno ze Sparty zamířil na roční hostování s opcí záložník Michal Ševčík. „Legia je odhodlána Kuchtu získat, ale má velmi silnou konkurenci. Útočník má spoustu nabídek - včetně finančně atraktivních z Kataru a Turecka. Kromě Legie jsou zde také nabídky od dalších pěti klubů Ekstraklasy,“ napsal polský web.

Útočník se podle Meczyki.pl v nejbližších dnech rozhodne, kde chce hrát. „Spekuluje se, že i přes finanční omezení je šance Legie získat Kuchtu vysoká. Situace je dynamická, protože kluby znají jeho situaci ve Spartě. Pravděpodobně si vybere mezi Katarem, Tureckem a Legií, která patří mezi tři favority,“ uvedl server.

Kuchta nebyl ani na lavici, trénoval s béčkem. Může přestoupit, naznačil Priske

Kuchta ztratil místo v sestavě Sparty po nedávném příchodu norského útočníka Jonatana Brunese. Český reprezentant trénoval před zápasem s Lyonem dva dny s třetiligovým B-týmem.

„Bylo to z důvodu, aby nadále pracoval a trénoval. Nejsme tady pro zábavu a rozhodl jsem se, že se musíme soustředit na Lyon s týmem, který nastoupí. Kuchta měl za úkol soustředit se na práci pod Lubošem (Loučkou), aby zůstal fit. Takže trénoval s rezervou,“ konstatoval Priske.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
7. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
16. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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