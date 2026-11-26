Dánského kouče Priskeho odstřelila domácí porážka 1:3 s Libercem, teď má tým nabudit dočasný záskok Lukáš Bláža ze třetiligového Loko Vltavín.
Přišlo odvolání příliš pozdě?
V české lize končí nejvíc trenérů na podzim. Z 33 odvolání během sezony od roku 2022 se jich šest stalo v říjnu a pět v září. Stejně je na tom i průměr anglické, německé, španělské a polské ligy: v říjnu skončí zhruba každý šestý trenér odvolaný v průběhu sezony.
Priske skončil až v závěru listopadu, navíc po reprezentační přestávce. A teď Sparta hledá nového trenéra s vidinou, že se výsledky zlepší.
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Troufalý tah, nebo bezradnost. Bude se na Spartě opakovat Holoubkův scénář?
Nutno dodat, že nemusí jít pouze o body. Kluby často u trenérů hledají i jiné dovednosti: například rozvoj mladých hráčů, zapojování odchovanců, práci s médii a fanoušky nebo zlepšení vztahů v kabině.
Co však okamžitě měřit lze, jsou výsledky na hřišti, které jsou pro Spartu v krátkém horizontu nejdůležitější. Čísla proto berte jen jako důležitý podklad jednoho z aspektů trenérské výměny.