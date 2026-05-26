Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Ten po loňském návratu do Zlína bude ve své funkci pokračovat, stejně jako hlavní trenér Bronislav Červenka se svým realizačním týmem.
Existovala varianta, že byste skončil?
Spolupráce s majitelem klubu panem (Zdeňkem) Červenkou je přínosná. Ve Zlíně mě to baví a vyhovuje mně forma klubu, ve kterém funguje symbióza mezi kabinou áčka, vedením a mládežnickou akademií. V jednotě Zlína cítím jeho největší sílu.
I když po vítězství v derby stoper Jakub Kolář řekl, že někdo v klubu si nemyslí, že by sezona byla úspěšná?
Probereme to. Zajímá mě, jak to myslel. V klubu jsme táhli za jeden provaz. To je jediná cesta, kterou může Zlín dojít k úspěchu. A tou tahle sezona byla.
Také proto má Bronislav Červenka důvěru?
Pokračujeme ve stávajícím složení. Jen uděláme změnu na pozici kondičního kouče. A Lukáš Železník se stane plnohodnotným asistentem videoanalytikem. Chceme více zapojit analytický skauting.
Trenér Červenka chce posily do každé řady. Přivedete mu je?
Mužstvo je potřeba okysličit, udělat změny v každé řadě. Přivést kluky, kteří dají mužstvu mládí, větší drajv, dynamiku. Pořád ale platí, že chceme co nejvíce spolupracovat s akademií, s kluky z místního prostředí. Někteří půjdou do přípravy.
Slovenský insider Futbalové Zákulisie informoval o příchodu levého beka Adama Gaži ze Skalice.
Ano, můžu to potvrdit, jsme domluvení, smlouva je podepsaná, přichází jako volný hráč. (Druhou posilou má být 22letý útočník Daniel Šmiga, který hostuje ze Slavie v Příbrami.)
Pojďme k odcházejícím hráčům. Po roce končí veterán Kalabiška.
Už jsme se s ním po derby v kabině rozloučili. Bylo to emotivní. V týmu byl oblíbený. Všichni ho respektujeme za to, co v kariéře dokázal. Skvělý kluk a pořád i skvělý fotbalista, bylo nám to líto, ale čas nezastavíš.
Co Jakub Pešek, který se na jaře vůbec neprosadil?
Má smlouvu do léta. Bavili jsme se o jeho budoucnosti a je to tak, že se s největší pravděpodobností rozejdeme. V zápasech mu vždycky chyběl kousíček.
Budete někoho prodávat?
V této chvíli je zájem o Nombila a Kanua. Je to otázka jednání a adekvátní nabídky.
Kapitán Tomáš Poznar si vykopal na jaře novou smlouvu?
V sezoně prožil krásný restart. Bylo období, kdy to vypadalo, že už sám sebe neutáhne. Naopak na jaře vypadal velmi dobře. Tím, že mohlo být poslední, si ho začal více užívat. Možná nebyl pod tak velkým tlakem, což je pro něj návod do budoucna. Prodloužení smlouvy si zasloužil nejen tím, že dával na jaře vítězné góly, ale je důležitý při útočných i obranných standardkách a také důležitým členem kabiny. I když někdy čelil kritice diváků, museli vidět, že je pro tým přínosný.
Z nastupující generace se jeví nadějně osmnáctiletý Tomáš Hellebrand. Dostane na podzim více šancí?
Pokud jde o mladé, u Bráneckého cítíme, že potřebuje udělat mezikrok. Petruta se na jaře zranil, když měl fazonu. Je to typ hráče, který nám velmi chyběl. U Hellebranda jsme viděli v derby potenciál, kterého je schopný. Teď bychom měli udělat další krok my, abychom ho dokázali zabudovat do sestavy. Ale také on musí odstranit špatné herní návyky, které třeba vedou k lehkým ztrátám balonů. Když se na to v derby se Slováckem soustředil, zvládl to.
Jak vidíte návrat Jakuba Jugase, který si po rozpačitém začátku jara vážně poranil koleno, po jehož operaci si letos už zřejmě nezahraje?
Byl to podobný příběh jako u Kuby Peška. Oba mají velmi dobrou kariéru. U Jugyho jsme sázeli na návrat domů, zlínské srdce. Věděli jsme, že půl roku nehrál. Možná mu uškodila krátká zimní příprava, kór v těch nepříjemných podmínkách. Začátek jara mu nevyšel, ale pomohl nám v důležitých zápasech s Duklou, Hradcem a Plzní, ve kterých jsme udrželi čisté konto. Pak se bohužel vážně zranil.
Pomůže ještě na hřišti?
Teď je to pro něj složité, pajdá o berlích a kolem běhají hráči. Ale věřím, že to dá a do ligy ještě naskočí. Vždycky měl obrovskou vůli, je to velký bojovník a válečník.
Když jsme se v zimě bavili o vyhlídkách Zlína ve zvyšující se ligové konkurenci nových bohatých majitelů klubu, byl jste lehce skeptický. Přetrvává váš pocit?
Žádný vlak honit nebudeme. Víme, že Broňa má rád typy hráčů, kteří kromě fotbalových kvalit podávají výborné běžecké výkony, jako je měl on sám. Bavíme se o dvou třech hostovačkách, jako je mají jiné kluby. Mančaft chceme posílit. Záleží, jak budeme šikovní.
Trošku jste utekl z otázky.
Samozřejmě, jak se v lize mění poměry, dostává se Zlín do čím dál tím horší startovací pozice. Ale oproti minulým letům cítím daleko větší podporu města a už jednou zmíněnou jednotu v klubu.