Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Petr Fojtík
  11:32
Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v nevyzpytatelné baráži. „To přirovnání je trefné. Skončilo to, jak mělo. Pro nás výborně,“ říká sportovní manažer prvoligového týmu Pavel Hoftych.
Pavel Hoftych

Pavel Hoftych | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínští fanoušci během utkání proti Slovácku
Zlínský záložník Michal Cupák během utkání proti Slovácku
Roman Horák ze Slovácka a Tomáš Hellebrand ze Zlína v souboji.
Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.
Ten po loňském návratu do Zlína bude ve své funkci pokračovat, stejně jako hlavní trenér Bronislav Červenka se svým realizačním týmem.

Existovala varianta, že byste skončil?
Spolupráce s majitelem klubu panem (Zdeňkem) Červenkou je přínosná. Ve Zlíně mě to baví a vyhovuje mně forma klubu, ve kterém funguje symbióza mezi kabinou áčka, vedením a mládežnickou akademií. V jednotě Zlína cítím jeho největší sílu.

I když po vítězství v derby stoper Jakub Kolář řekl, že někdo v klubu si nemyslí, že by sezona byla úspěšná?
Probereme to. Zajímá mě, jak to myslel. V klubu jsme táhli za jeden provaz. To je jediná cesta, kterou může Zlín dojít k úspěchu. A tou tahle sezona byla.

Také proto má Bronislav Červenka důvěru?
Pokračujeme ve stávajícím složení. Jen uděláme změnu na pozici kondičního kouče. A Lukáš Železník se stane plnohodnotným asistentem videoanalytikem. Chceme více zapojit analytický skauting.

Trenér Červenka chce posily do každé řady. Přivedete mu je?
Mužstvo je potřeba okysličit, udělat změny v každé řadě. Přivést kluky, kteří dají mužstvu mládí, větší drajv, dynamiku. Pořád ale platí, že chceme co nejvíce spolupracovat s akademií, s kluky z místního prostředí. Někteří půjdou do přípravy.

Slovenský insider Futbalové Zákulisie informoval o příchodu levého beka Adama Gaži ze Skalice.
Ano, můžu to potvrdit, jsme domluvení, smlouva je podepsaná, přichází jako volný hráč. (Druhou posilou má být 22letý útočník Daniel Šmiga, který hostuje ze Slavie v Příbrami.)

Pojďme k odcházejícím hráčům. Po roce končí veterán Kalabiška.
Už jsme se s ním po derby v kabině rozloučili. Bylo to emotivní. V týmu byl oblíbený. Všichni ho respektujeme za to, co v kariéře dokázal. Skvělý kluk a pořád i skvělý fotbalista, bylo nám to líto, ale čas nezastavíš.

Co Jakub Pešek, který se na jaře vůbec neprosadil?
Má smlouvu do léta. Bavili jsme se o jeho budoucnosti a je to tak, že se s největší pravděpodobností rozejdeme. V zápasech mu vždycky chyběl kousíček.

Budete někoho prodávat?
V této chvíli je zájem o Nombila a Kanua. Je to otázka jednání a adekvátní nabídky.

Zlínští fanoušci během utkání proti Slovácku

Kapitán Tomáš Poznar si vykopal na jaře novou smlouvu?
V sezoně prožil krásný restart. Bylo období, kdy to vypadalo, že už sám sebe neutáhne. Naopak na jaře vypadal velmi dobře. Tím, že mohlo být poslední, si ho začal více užívat. Možná nebyl pod tak velkým tlakem, což je pro něj návod do budoucna. Prodloužení smlouvy si zasloužil nejen tím, že dával na jaře vítězné góly, ale je důležitý při útočných i obranných standardkách a také důležitým členem kabiny. I když někdy čelil kritice diváků, museli vidět, že je pro tým přínosný.

Z nastupující generace se jeví nadějně osmnáctiletý Tomáš Hellebrand. Dostane na podzim více šancí?
Pokud jde o mladé, u Bráneckého cítíme, že potřebuje udělat mezikrok. Petruta se na jaře zranil, když měl fazonu. Je to typ hráče, který nám velmi chyběl. U Hellebranda jsme viděli v derby potenciál, kterého je schopný. Teď bychom měli udělat další krok my, abychom ho dokázali zabudovat do sestavy. Ale také on musí odstranit špatné herní návyky, které třeba vedou k lehkým ztrátám balonů. Když se na to v derby se Slováckem soustředil, zvládl to.

Jak vidíte návrat Jakuba Jugase, který si po rozpačitém začátku jara vážně poranil koleno, po jehož operaci si letos už zřejmě nezahraje?
Byl to podobný příběh jako u Kuby Peška. Oba mají velmi dobrou kariéru. U Jugyho jsme sázeli na návrat domů, zlínské srdce. Věděli jsme, že půl roku nehrál. Možná mu uškodila krátká zimní příprava, kór v těch nepříjemných podmínkách. Začátek jara mu nevyšel, ale pomohl nám v důležitých zápasech s Duklou, Hradcem a Plzní, ve kterých jsme udrželi čisté konto. Pak se bohužel vážně zranil.

Pomůže ještě na hřišti?
Teď je to pro něj složité, pajdá o berlích a kolem běhají hráči. Ale věřím, že to dá a do ligy ještě naskočí. Vždycky měl obrovskou vůli, je to velký bojovník a válečník.

Když jsme se v zimě bavili o vyhlídkách Zlína ve zvyšující se ligové konkurenci nových bohatých majitelů klubu, byl jste lehce skeptický. Přetrvává váš pocit?
Žádný vlak honit nebudeme. Víme, že Broňa má rád typy hráčů, kteří kromě fotbalových kvalit podávají výborné běžecké výkony, jako je měl on sám. Bavíme se o dvou třech hostovačkách, jako je mají jiné kluby. Mančaft chceme posílit. Záleží, jak budeme šikovní.

Trošku jste utekl z otázky.
Samozřejmě, jak se v lize mění poměry, dostává se Zlín do čím dál tím horší startovací pozice. Ale oproti minulým letům cítím daleko větší podporu města a už jednou zmíněnou jednotu v klubu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

