Kozák se může stát novým Doškem, věří sportovní ředitel Slovácka

Jména prvních dvou posil oznámil vítěz MOL Cupu čtyři dny po zahájení přípravy. „Potřebujeme více lidí,“ připomněl sportovní šéf Slovácka Veliče Šumulikoski, že tým čeká v létě kvalifikace Evropské ligy.

V té byl Kozák v sezoně 2012/13 s deseti trefami v Laziu Řím nejlepším střelcem. Ve Slovácku by se mohl stát někdejší hráč Aston Villy nebo Sparty Praha útočníkem číslo jedna.

„Potenciál v něm je. Je to na něm. Doufáme, že by se mohl stát novým Liborem Doškem,“ zmínil Šumulikoski historicky nejlepšího ligového střelce Slovácka, který se v Uherském Hradišti stal na sklonku své kariéry členem Klubu ligových kanonýrů. Oba pojí nejen předchozí působení ve Spartě a urostlá postava, ale také věk (33), kdy do Slovácka přišli.

„Zájem byl oboustranný, dohodli jsme se celkem rychle. Ambice má Slovácko i já,“ řekl pro webové stránky klubu opavský odchovanec, který se tak vrací do české ligy po roce stráveném v maďarské Puskás Akadémii, kde ve 29 zápasech zaznamenal 5 branek a 4 asistence.

Ofenzivní možnosti trenéra Svědíka rozšířil také Patrik Brandner (28), jenž přichází do Hradiště z Českých Budějovic.

„Je to univerzál, může hrát jak na křídle, tak i na hrotu. Typologicky je podobný Jurečkovi. Pod vedením trenéra Svědíka se může ještě zlepšit,“ věří Šumulikoski.

Smlouvu zatím nepodepsal útočník Rigino Cicilia. Zda zůstane, se rozhodne příští týden.