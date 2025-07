„Na naší sportovce jsem loni dostal šesťáky jako třídní a den před utkáním v Teplicích jsem jim oznámil, že končím. Natočil jsem jim vzkaz a reakce byly převážně smutné,“ líčil zlínský hrdina a donedávna učitel na Základní škole Slovan v Kroměříži. „Chci je pozdravit a říct, že mě to mrzí, byla to super třída. Měli jsme hodně zážitků. Určitě se za nimi někdy zastavím, pokecáme, zahrajeme si fotbal nebo volejbal.“

Zážitky teď střádá už i v lize. Hned při debutu skóroval a navíc po šesti minutách vrátil gólovou nahrávku Nigerijci Kanuovi. Zlín díky jejich souhře rázem vedl.

„Nehraju na osobní statistiky, gól je jen třešnička. Na malém vápně jsem chtěl nastavit nohu a míč trefit brankáři mezi nohama nebo kolem nich. Naštěstí balon možná i skočil,“ vykreslil vyrovnávací trefu a chválil střídajícího parťáka, který končil utkání s bilancí 1+2: „Je neuvěřitelně rychlý a soubojově silný, u všech gólů se dokázal prosadit přes hráče.“

Prosadil se i šestadvacetiletý novic v zápase, který označil za dosud největší ve své fotbalové kariéře. „Hrál jsem proti ligovým soupeřům poháry, ale přímo v lize se nikdo nešetří. Navíc v Teplicích je krásný stadion, nám jich na třetí ligu v Kroměříži tolik nechodilo. Troufnu si říct, že jsem stíhal. Ke konci už docházely síly, snažil jsem se kousnout a zabrat do úplného konce.“

Souběžně s Cupákem hrála i Kroměříž druhou ligu se Žižkovem, a když v Teplicích dal gól, hlasatel to na stadionu oznámil. Fanoušci Hanácké Slavie aplaudovali. Gratulace mu pípaly i na mobilu. „Po utkání jsem ho otevřel v rychlosti. Odepsal jsem jen manželce, všichni ostatní počkají,“ usmál se.

Zlínský trenér o Cupákovi „On je strašně pracovitý kluk, běhá, hraje pro tým. Nechá na hřišti duši. Měl jsem ho v Kroměříži, nikdy jsem na něj nemohl říct ani půl slova. I ve svých letech má před sebou pěknou ligovou budoucnost. Jsem za něj strašně rád, v prvním ligovém startu gól, to je sen každého hráče.“ Bronislav Červenka

Přitom Zlínu první poločas vůbec nevyšel. „Během první půle to vypadalo všelijak, možná nám už lidi nevěřili. Něco jsme si řekli v kabině a pak už to bylo úplně jiné,“ odfoukl si jmenovec již zesnulého brněnského bohéma Marcela Cupáka. „Dali jsme tři góly ze tří střel, to je stoprocentní úspěšnost,“ okomentoval to coby matikář.

A kdyby měl výkon Zlína jako bývalý učitel oznámkovat? „Za první půlku by známka nebyla hezká, za druhou mnohem hezčí. Tím, že se vyhrálo, bych dal celému týmu jedničku.“

Cupák už dříve odolával nabídkám z první ligy, výš však stavěl učitelskou profesi. Zároveň rodnou Kroměříž letos dotáhl jako jeden z lídrů do druhé nejvyšší soutěže. Teď už vábení z elitní scény vyslyšel. I díky tomu, že se setkal s trenérem Bronislavem Červenkou, s nímž to táhli už v Kroměříži. V letní přípravě zaujal a z učitele se stal profesionální fotbalista.

Zlín slaví gól, druhý zleva je jeho střelec Michal Cupák.

„Zatím se jeví, že ta životní změna stála za to. Ale je za námi teprve první zápas,“ krotil nadšení záložník, který na Letné podepsal tříletou smlouvu. „Můj životní cíl to už nebyl, ale když se to nečekaně naskytlo, šel jsem do toho po hlavě. Říkal jsem si, že to je poslední šance vyzkoušet ligu a profesionální fotbal.“

Pomáhá mu i jeho povaha, z premiéry se nerozklepal. „Jsem flegmatik, moc si nedělám z nových věcí nebo velkých zápasů. Šel jsem do toho s klidnou hlavou. Možná to je moje přednost, i když manželka mi nadává, že je mi všechno jedno. Dneska se to vyplatilo.“