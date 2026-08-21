Zlínský Červenka o nule na bodovém kontě: Už si někdy připadám jako vůl

Vnímáte sílící tlak?
Tlak na sebe si vytvářím sám. Moc dobře vím, co děláme dobře a co špatně, v čem chybujeme. Když jsme měli loni po podzimu 25 bodů, vytvářel jsem si tlak také. Věděl jsem, že to nebude snadné, což se potvrdilo.
Řada hráčů má horší formu než loni na podzim. Čím to je?
Má to svoje příčiny. Šest hráčů ze základní sestavy vypadlo z přípravy, zranili se už během jara. Tři kluci naskočili do zápasu po týdenním tréninku s týmem. Čtyři měsíce trénovali individuálně, nebo jenom běhali. Mužstvo nebylo spolu, máme hodně nových hráčů, je to rozbité. Musíme se zkonsolidovat, vsadit na hráče, kteří jsou – už snad – zdravotně a fyzicky připravení.
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Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli
Ale jen za tím špatné výsledky nejsou, ne?
Třeba před týdnem v Plzni (2:3) jsme měli zajímavé věci, ale tyhle zápasy můžeme zvládnout, jen pokud všichni hráči odevzdají nadstandardní výkon, což se nám nepovedlo. Musíte k nim přistoupit naprosto disciplinovaně. Utkání jsme nezvládli i kvůli chybám.
Těch je kupa. Z devíti inkasovaných gólů byly dva vlastní, jeden polovlastní, čelili jste čtyřem penaltám. Vyčítáte je hráčům?
Vlastní góly vyplynuly spíše ze snahy udělat všechno, aby gól nepadl. Jednou jste trefili balon kolenem, podruhé ve skluzu, všechno brankáři do protisměru. Penalty byly hloupé, po školáckých chybách hráčů. Můžu nějakým způsobem tolerovat nechtěné šlápnutí Kopečného na nohu hráče, který ji položil na zem těsně předtím, než došlápl. Ale ostatní tři byly z pokrytých situací ve vápně. My soupeře vysvobodíme a darujeme mu penaltu. Pokud se toho nevyvarujeme, zase budeme prohrávat a dotahovat.
Což se vám nedaří.
Ač tým chce, nemá lehkost a kvalitu, aby bez problému otáčel zápasy proti tak silným a připraveným soupeřům. To je rozdíl oproti minulému podzimu, kdy jsme stříleli první branky my a pak jsme fungovali. Teď inkasujeme snadné a zbytečné góly a pak se z toho horko těžko vzpamatováváme. Musíme se odpíchnout od obranné práce, od nuly vzadu.
Loni si po utkáních s vámi soupeři stěžovali, jak jste nepříjemní, až nechutní. Kam se vaše zarputilost vytratila?
Bavíme se o tom. Není to otázka této sezony. Začalo to už na jaře. Možná to bylo podvědomím hráčů, že máme body, že jsou fotbalisti, že si to uhrají jen fotbalově. Ustoupili jsme od atributů, které musí mít zlínský fotbal – důslednost, pracovitost pro mančaft. Říkáme si to po každém zápase. Už si někdy připadám jako vůl. Mrzí mě to od některých kluků, kteří ligu ani nehráli a jsou tady poprvé. Musí mít nadšení pro fotbal úplně jiné. Bez toho to nejde. Jinak nemáme šanci v lize fungovat.
Loni vám pomáhala i nováčkovská euforie, že?
Když jsme před rokem vstupovali do ligy, vypadali jsme jako Liberec teď. Nadšení pro fotbal, pro tým, všichni hráči šli do ofenzivy, všichni se vraceli pod míč. Věřím, že tohle v sobotu předvedeme a tým, který proti nám stojí, nás vyburcuje.
Liberec ale budí respekt.
Složil velmi zajímavý tým, dobře fyzicky připravený, navíc s množstvím zkušených hráčů, kteří mají kolem sebe mladé a talentované kluky. Je vidět, že (sportovní šéf) Honza Nezmar tam dělá dobrou práci a tým si poskládá, jak potřebuje. Hrají náročný fotbal jako Slavia, bude nás to stát spousty fyzických sil. Jejich hra má smysl a řád. Hráči plní pokyny, které mají, v čemž teď my bohužel zaostáváme.
Čím vysvětlujete opakující se herní nedisciplinovanost?
Musíme se vrátit k tomu, co jsme dělali minulé sezony, kdy tam byla ochota dělat věci, které si říkáme v přípravě, ale v zápase něco blikne v hlavě a děláme to jinak. Pro nás to bude zatím asi nejtěžší zápas podzimu. Pokud každý hráč neukáže maximum svých možností a nepůjde přes svoji komfortní zónu, tak to bude obrovsky těžký zápas, což by byl i tak. Věřím, že kluci si to v hlavách srovnají, uvědomí si, že liga je také o srdci a bojovnosti, a soupeři to znepříjemní.
Doma jste ale zatím neskórovali, přitom soupeři Ostrava s Bohemians byli hratelnější než Sparta s Plzní venku.
Byly to zápasy, ve kterých jsme měli získat body, minimálně remizovat. Měli jsme spousty střel. Oproti minulé sezoně se jejich počet navýšil o více než padesát procent. Bohužel netrefujeme branku. Procentuální gólová úspěšnost je na šesti procentech, pokud vůbec. Finální fáze je nekvalitní. Nejdeme do zakončení po hlavě. Někdy moc přemýšlíme, chceme dávat šibenice, krásné góly. A přitom je fotbal jednoduchý. Čím budeme přímočařejší, méně složití, tím spíše začnou góly padat.