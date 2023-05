Zlínské šance na záchranu? Zvýší je úspěch na hřištích soupeřů

Celému klubu je ovšem jasné, že bez venkovního úspěchu bude nejvyšší fotbalovou soutěž zachraňovat jen těžko. Zvlášť když v nadstavbě doma nastoupí jen dvakrát, zatímco u soupeřů třikrát.

Zlín ve skupině o záchranu Sobota 6. května

Zlín – Jablonec 15.00

Neděle 14. května

Teplice – Zlín 15.00

Neděle 21. května

Pardubice – Zlín 15.00

Středa 24. května

Zlín – Ostrava 19.00

Neděle 28. května

Brno – Zlín 17.00 Poznámka: Baráž je na programu ve čtvrtek 1. června a v neděli 4. června.

„Pokud nebudeme získávat body venku, bude to složité,“ přitakal trenér Zlína Pavel Vrba po remíze 1:1 v Mladé Boleslavi. „Když neuspějete venku a pak třeba nevyhrajete doma těžký zápas, vzniká propast. Pro nás je proto důležité vyhrávat doma a zvládnout nějaká utkání venku.“

Bod z Boleslavi, mimochodem teprve třetí venkovní pod bývalým reprezentačním koučem, přesto může být cenný. Snížil zlínské manko na předposlední Pardubice na dva body.

„Díky remíze v Boleslavi to máme ve svých rukách,“ nepochybuje obránce Dominik Simerský, který dal výsledku konečnou podobu.

Aby Zlín zvládl náročnou misi a posunul se alespoň na barážovou pozici, z níž může nejvyšší soutěž zachránit v souboji s druhým nebo třetím celkem druhé ligy, potřebuje vylepšit finální fázi. I v Mladé Boleslavi měl další dvě slušné příležitosti, jenže je promarnil. Jako například v podání Simerského, který pak přece jen srovnal.

Mladoboleslavský Vasil Kušej se probíjí zlínskou obranou mezi Simerským a Didibou.

„To nešlo nedat, je to velká chyba,“ řekl obránce o své šanci z prvního poločasu. „Jsem rád, že jsem mohl pomoci aspoň vyrovnávajícím gólem, ale ten první nám chyběl.“

FC Trinity trápí také to, že když už je venku ve vedení, nedokáže ho udržet. Na jaře se mu to stalo v Jablonci a Brně, na podzim třeba na Bohemians nebo v Olomouci. V některých zápasech měl k dobru i dvě trefy, a stejně to nestačilo.

„Když ztratíte takové zápasy, tak je to špatně,“ podotkl Vrba.

Zřejmě nejdůležitější utkání zbytku sezony Zlín pochopitelně sehraje venku. Bude to v neděli 21. května, kdy nastoupí v Pardubicích. Do klíčového souboje by ovšem mohl jít v lepší náladě než soupeř, protože na rozdíl od něj skupinu o záchranu odstartuje doma. V sobotu hostí Jablonec.

„Pokusíme se vyhrát a zase zamíchat kartami,“ plánuje Simerský.

