Zlín jedná s novým sponzorem, Conde by si mohl zahrát Ligu mistrů

„Jsme velice blízko, chybí pár dnů, abychom doladili poslední detaily. Věřím, že se domluvíme a partner se objeví v názvu klubu,“ nastínil zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.

Zbrusu nový sponzor prý bude rovnocenným nástupcem Fastavu, za jehož éry se Zlín vrátil do nejvyšší soutěže, vyhrál MOL Cup a zahrál si skupinovou fázi Evropské ligy. „Rozpočet by měl zůstat plus minus ve stejné výši jako loni,“ poznamenal Grygera.

Vítanou finanční injekcí má být odstupné za Condeho, který chyběl na úvodním tréninku letní přípravy. Od klubu dostal svolení jednat se zahraničním zájemcem. „Věřím, že nejpozději do úterý všechno doladíme a dojde k transferu,“ uvedl Grygera.

Teprve 21letý guinejský reprezentant přišel do Zlína v zimě 2020 z Táborska a rychle se stal klíčovým hráčem mužstva. Loni na podzim ho chtěla koupit Sparta, přestup ale ztroskotal na přestupové částce.

Mezitím interes pražských „S“ ochabl, Zlín ani Conde si ale nepohorší. Spíše naopak. „Můžu prozradit, že klub bude hrát předkolo Ligy mistrů. Zvláště pro mladé hráče je to signál, že pokud dají fotbalu všechno a bude se jim dařit, je cesta k velkému fotbalu blízko,“ pronesl Grygera, který už dříve přiznal námluvy s belgickým celkem.

Jestli se bude Conde stěhovat do týmu Royale Union Saint-Gilloise, který se loni po 48 letech vrátil do belgické ligy a jako nováček se stal senzačně vicemistrem, ale Grygera nepotvrdil.

Odchod nejvytěžovanějšího hráče minulé sezony však nechává uprostřed zlínské zálohy kráter, který bude trenér Jan Jelínek jen těžko zahlazovat.

Po vleklém zranění je sice fit slovenský poctivec Hlinka, typologicky stejného štítového středopolaře však Zlín nemá.

Pryč jsou také stoper Vraštil, který upřednostnil lukrativnější nabídku Olomouce, a krajní bek Matejov, jenž po deseti letech opustil Zlín a upsal se brněnskému nováčkovi. Posledním aktivním pamětníkem postupu do první ligy v roce 2015 tak zůstal brankář Dostál.

Nové tváře? Zatím žádné. Adrian Slávik z Trenčína to ve Zlíně zkouší. „V novinách je ticho po pěšině, ale pracujeme na posílení,“ nadhodil s úsměvem Jelínek.

Po náhlém zimním přestupu kapitána Poznara do Polska hledají na Letné klasického hrotového hráče číslo devět. Mohl by jím být Cicilia z konkurenčního Slovácka. Rodák z Nizozemských Antil váhá s prodloužením smlouvy v Uherském Hradišti a Zlín by ho tak mohl získat zdarma. „Ciciliu bych v mužstvu uvítal. Věřím, že je ve hře,“ potvrdil Jelínek.

Do přípravy se zapojil Reiter, jemuž brzy vyprší hostování z Ostravy. Jeho setrvání ve Zlíně však není jisté. Ofenzivního univerzála brzdila celou sezonu zranění a nemohl tak rozvinout svůj potenciál. Zdravotní trable vyřadily v půlce jara také Hlouška, se kterým se ale klub dohodl na pokračování.

„Když sem přišel, nebyl v optimálním stavu, ale postupně se zapracoval a bylo vidět, že je jistější a jistější. Je to poctivý hráč dopředu i dozadu, vysoký, se zkušenostmi. Když zvládne plnohodnotnou přípravu, půjde ještě nahoru,“ přesvědčuje Jelínek.

Tu zatím nezvládne Tkáč. Devatenáctiletá zlínská kometa minulé sezony nastoupila naposledy na konci února na Spartě a od té doby ji trápí zánět stydké kosti.

„Mrzí mě to hlavně kvůli němu. Měl to dobře nastartované, ale specifické zranění ho zastavilo. Je v rekondičním režimu. Kdy se vrátí, už raději nebudu předpovídat,“ chmuřil se Jelínek.

Početná marodka sužovala zlínské hráče celou sezonu. Až později se k týmu připojí útočník Jawo a po reprezentačních povinnostech Cedidla.

První ze sedmi přípravných zápasů odehraje Zlín v sobotu v Lanžhotu, soustředění nemá klub stejně jako v zimě v plánu.