Jak přijít k penězům? Zlín řeší nového mecenáše i prodej Condeho

Polepšili si o dvě místa, že by ve fotbalovém Zlíně ale po právě skončeném ligovém ročníku jásali, to ne. „Štve mě, že jsme nedoskočili do prostřední skupiny, ke které jsme měli blízko,“ mrzí Jana Jelínka, jenž absolvoval první kompletní sezonu na postu prvoligového trenéra.